Ворог активно штурмує на декількох напрямках: Генштаб показав карти боїв

За даними Генштабу, вчора загарбники завдали 63 авіаційних ударів, скинули 154 керованих авіабомби. Крім цього, залучили для ураження 8087 дронів-камікадзе та здійснили 3999 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 41 - з реактивних систем залпового вогню.

Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Гаврилівка Дніпропетровської області; Староукраїнка, Різдвянка, Долинка, Барвінівка, Любицьке, Залізничне, Таврійське Запорізької області.

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу та шість артилерійських систем противника.

Ситуація на напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші воїни відбили одну атаку російських загарбників, противник завдав одного авіаудару, скинувши дві авіабомби, здійснив 111 обстрілів, зокрема три - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 14 атак противника у районах Вовчанська, Зеленого та у напрямках населених пунктів Графське, Вовчанські Хутори, Кругле.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося три атаки загарбників у бік Петропавлівки, Піщаного, Борової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Зарічне, Карпівка, Новоселівка, Торське та у бік населених пунктів Ставки, Дробишеве, Діброва.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили шість атак противника в районах Федорівки, Свято-Покровського та у бік Закітного.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 15 атак в районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Іванопілля, Щербинівка, та у бік Софіївки, Новопавлівки й Торського.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 25 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Нове Шахове, Никанорівка, Мирноград, Котлине, Удачне, Філія та у бік населених пунктів Дорожнє, Родинське, Гришине, Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 11 атак поблизу населених пунктів Січневе, Злагода та у бік Іванівки й Нового Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 20 атак росіян у районі Гуляйполя та у бік Добропілля, Зеленого, Святопетрівки.

На Оріхівському напрямку минулої доби наші воїни відбили дві атаки ворога в районі Приморського та в напрямку Павлівки.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.