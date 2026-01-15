Мінус 7 танків і 2 системи ППО: Генштаб ЗСУ оновив статистику щодо втрат ворога
Втрати російської армії продовжують зростати, незважаючи на масштабні спроби наступу на території України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.
Загальний збиток особового складу російської армії сягнув приблизно 1 223 090 осіб, тільки за останню добу додалося понад тисячу нових втрат.
Оперативно-тактичні безпілотники противника налічують понад 107 000 одиниць, що свідчить про масове використання дронів у бойових діях та їхню високу вразливість для української ППО.
Танки, бронетехніка та артилерія
Російські війська позбулися 11 557 танків, 23 904 бойових броньованих машин і 36 182 артилерійських систем.
Також зафіксовано 1 611 реактивних систем залпового вогню, що істотно знижує можливості противника проводити масовані артилерійські удари.
Повітряні та морські втрати
На фронті втрачено 434 літаки і 347 вертольотів, а крилаті ракети досягли числа 4 163.
Морська складова противника скоротилася до 28 кораблів і катерів, включно з двома підводними човнами, що обмежує можливості РФ для ударів по узбережжю України.
Автомобільна техніка та спецобладнання
Загалом російські війська втратили понад 74 300 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також 4 042 одиниць спеціалізованого обладнання, що істотно ускладнює логістику і постачання підрозділів.
Ці дані наочно показують високу ефективність української оборони і триваюче виснаження військової могутності РФ на всіх напрямках.
