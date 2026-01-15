ua en ru
Мінус 7 танків і 2 системи ППО: Генштаб ЗСУ оновив статистику щодо втрат ворога

Четвер 15 січня 2026 08:00
Мінус 7 танків і 2 системи ППО: Генштаб ЗСУ оновив статистику щодо втрат ворога Фото: ЗСУ (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

Втрати російської армії продовжують зростати, незважаючи на масштабні спроби наступу на території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.

Загальний збиток особового складу російської армії сягнув приблизно 1 223 090 осіб, тільки за останню добу додалося понад тисячу нових втрат.

Оперативно-тактичні безпілотники противника налічують понад 107 000 одиниць, що свідчить про масове використання дронів у бойових діях та їхню високу вразливість для української ППО.

Танки, бронетехніка та артилерія

Російські війська позбулися 11 557 танків, 23 904 бойових броньованих машин і 36 182 артилерійських систем.

Також зафіксовано 1 611 реактивних систем залпового вогню, що істотно знижує можливості противника проводити масовані артилерійські удари.

Повітряні та морські втрати

На фронті втрачено 434 літаки і 347 вертольотів, а крилаті ракети досягли числа 4 163.

Морська складова противника скоротилася до 28 кораблів і катерів, включно з двома підводними човнами, що обмежує можливості РФ для ударів по узбережжю України.

Автомобільна техніка та спецобладнання

Загалом російські війська втратили понад 74 300 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також 4 042 одиниць спеціалізованого обладнання, що істотно ускладнює логістику і постачання підрозділів.

Ці дані наочно показують високу ефективність української оборони і триваюче виснаження військової могутності РФ на всіх напрямках.

Нагадуємо, що українські чоловіки призовного віку, які нелегально перетнули кордон із Білоруссю, після затримання проходять допити невідомими особами в цивільному одязі, які цікавляться розташуванням української військової техніки, пересуванням підрозділів і наслідками російських ударів.

Зазначимо, що компанія Destinus презентувала оновлену крилату ракету Ruta Block 2, яка суттєво відрізняється від попередньої версії та за заявленими характеристиками вже не належить до формату "ракето-дрона", а розглядається як повноцінний засіб ураження, потенційно придатний для бойового застосування, в тому числі проти російських сил.

