Враг активно штурмует на нескольких направлениях: Генштаб показал карты боев

За прошедшие сутки, 14 января, на фронте произошло 132 боевых столкновения. Российские оккупанты активно штурмуют на нескольких направлениях, больше всего - на Покровском и Гуляйпольском.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
По данным Генштаба, вчера захватчики нанесли 63 авиационных удара, сбросили 154 управляемых авиабомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 8087 дронов-камикадзе и осуществили 3999 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 41 - из реактивных систем залпового огня.
Авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Гавриловка Днепропетровской области; Староукраинка, Рождественка, Долинка, Барвиновка, Любицкое, Железнодорожное, Таврическое Запорожской области.
За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава и шесть артиллерийских систем противника.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши воины отбили одну атаку российских захватчиков, противник нанес один авиаудар, сбросив две авиабомбы, совершил 111 обстрелов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 14 атак противника в районах Волчанска, Зеленого и в направлениях населенных пунктов Графское, Волчанские Хутора, Круглое.
На Купянском направлении вчера состоялось три атаки захватчиков в сторону Петропавловки, Песчаного, Боровой.
На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Заречное, Карповка, Новоселовка, Торское и в сторону населенных пунктов Ставки, Дробышево, Диброва.
На Славянском направлении Силы обороны отбили шесть атак противника в районах Федоровки, Свято-Покровского и в сторону Закитного.
На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.
На Константиновском направлении враг совершил 15 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Иванополье, Щербиновка, и в сторону Софиевки, Новопавловки и Торского.
На Покровском направлении наши защитники остановили 25 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Новое Шахово, Никаноровка, Мирноград, Котлино, Удачное, Филия и в сторону населенных пунктов Дорожное, Родинское, Гришино, Новопавловка.
На Александровском направлении противник вчера совершил 11 атак вблизи населенных пунктов Январское, Злагода и в сторону Ивановки и Нового Запорожья.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 20 атак россиян в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья, Зеленого, Святопетровки.
На Ореховском направлении за прошедшие сутки наши воины отбили две атаки врага в районе Приморского и в направлении Павловки.
На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 223 090 военных.
В частности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1150 человек.
Также украинские воины обезвредили семь танков, две боевые бронированные машины, 84 артиллерийские системы, восемь реактивных систем залпового огня, два средства противовоздушной обороны, 929 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 187 единиц автомобильной техники оккупантов.