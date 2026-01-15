ua en ru
Ворог активно штурмує на декількох напрямках: Генштаб показав карти боїв

Четвер 15 січня 2026 08:20
Ворог активно штурмує на декількох напрямках: Генштаб показав карти боїв Фото: Генштаб розповів про ситуацію на фронті (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Протягом минулої доби, 14 січня, на фронті відбулося 132 бойових зіткнення. Російські окупанти активно штурмують на декількох напрямках, найбільше - на Покровському та Гуляйпільському.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабу, вчора загарбники завдали 63 авіаційних ударів, скинули 154 керованих авіабомби. Крім цього, залучили для ураження 8087 дронів-камікадзе та здійснили 3999 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 41 - з реактивних систем залпового вогню.

Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Гаврилівка Дніпропетровської області; Староукраїнка, Різдвянка, Долинка, Барвінівка, Любицьке, Залізничне, Таврійське Запорізької області.

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу та шість артилерійських систем противника.

Ситуація на напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші воїни відбили одну атаку російських загарбників, противник завдав одного авіаудару, скинувши дві авіабомби, здійснив 111 обстрілів, зокрема три - із реактивних систем залпового вогню.

Ворог активно штурмує на декількох напрямках: Генштаб показав карти боїв

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 14 атак противника у районах Вовчанська, Зеленого та у напрямках населених пунктів Графське, Вовчанські Хутори, Кругле.

Ворог активно штурмує на декількох напрямках: Генштаб показав карти боїв

На Куп’янському напрямку вчора відбулося три атаки загарбників у бік Петропавлівки, Піщаного, Борової.

Ворог активно штурмує на декількох напрямках: Генштаб показав карти боїв

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Зарічне, Карпівка, Новоселівка, Торське та у бік населених пунктів Ставки, Дробишеве, Діброва.

Ворог активно штурмує на декількох напрямках: Генштаб показав карти боїв

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили шість атак противника в районах Федорівки, Свято-Покровського та у бік Закітного.

Ворог активно штурмує на декількох напрямках: Генштаб показав карти боїв

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Ворог активно штурмує на декількох напрямках: Генштаб показав карти боїв

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 15 атак в районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Іванопілля, Щербинівка, та у бік Софіївки, Новопавлівки й Торського.

Ворог активно штурмує на декількох напрямках: Генштаб показав карти боїв

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 25 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Нове Шахове, Никанорівка, Мирноград, Котлине, Удачне, Філія та у бік населених пунктів Дорожнє, Родинське, Гришине, Новопавлівка.

Ворог активно штурмує на декількох напрямках: Генштаб показав карти боїв

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 11 атак поблизу населених пунктів Січневе, Злагода та у бік Іванівки й Нового Запоріжжя.

Ворог активно штурмує на декількох напрямках: Генштаб показав карти боїв

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 20 атак росіян у районі Гуляйполя та у бік Добропілля, Зеленого, Святопетрівки.

Ворог активно штурмує на декількох напрямках: Генштаб показав карти боїв

На Оріхівському напрямку минулої доби наші воїни відбили дві атаки ворога в районі Приморського та в напрямку Павлівки.

Ворог активно штурмує на декількох напрямках: Генштаб показав карти боїв

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Ворог активно штурмує на декількох напрямках: Генштаб показав карти боїв

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила орієнтовно 1 223 090 військових.

Зокрема, минулої доби втрати російських загарбників склали 1150 осіб.

Також українські воїни знешкодили сім танків, дві бойові броньовані машини, 84 артилерійські системи, вісім реактивних систем залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 929 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 187 одиниць автомобільної техніки окупантів.

