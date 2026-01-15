Враг активно штурмует на нескольких направлениях: Генштаб показал карты боев

За прошедшие сутки, 14 января, на фронте произошло 132 боевых столкновения. Российские оккупанты активно штурмуют на нескольких направлениях, больше всего - на Покровском и Гуляйпольском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, вчера захватчики нанесли 63 авиационных удара, сбросили 154 управляемых авиабомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 8087 дронов-камикадзе и осуществили 3999 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 41 - из реактивных систем залпового огня.

Авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Гавриловка Днепропетровской области; Староукраинка, Рождественка, Долинка, Барвиновка, Любицкое, Железнодорожное, Таврическое Запорожской области.

За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава и шесть артиллерийских систем противника.

Ситуация на направлениях

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши воины отбили одну атаку российских захватчиков, противник нанес один авиаудар, сбросив две авиабомбы, совершил 111 обстрелов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 14 атак противника в районах Волчанска, Зеленого и в направлениях населенных пунктов Графское, Волчанские Хутора, Круглое.

На Купянском направлении вчера состоялось три атаки захватчиков в сторону Петропавловки, Песчаного, Боровой.

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Заречное, Карповка, Новоселовка, Торское и в сторону населенных пунктов Ставки, Дробышево, Диброва.

На Славянском направлении Силы обороны отбили шесть атак противника в районах Федоровки, Свято-Покровского и в сторону Закитного.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении враг совершил 15 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Иванополье, Щербиновка, и в сторону Софиевки, Новопавловки и Торского.

На Покровском направлении наши защитники остановили 25 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Новое Шахово, Никаноровка, Мирноград, Котлино, Удачное, Филия и в сторону населенных пунктов Дорожное, Родинское, Гришино, Новопавловка.

На Александровском направлении противник вчера совершил 11 атак вблизи населенных пунктов Январское, Злагода и в сторону Ивановки и Нового Запорожья.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 20 атак россиян в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья, Зеленого, Святопетровки.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки наши воины отбили две атаки врага в районе Приморского и в направлении Павловки.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.