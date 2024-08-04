Ворог активно штурмує біля Часового Яру та на Покровському напрямку, - Генштаб

З початку доби на фронті відбулося 103 бойових зіткнення. Найактивніше ворог наступає в Донецькій області на Покровському, Краматорському і Торецькому напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє зведення Генштабу ЗСУ.

Ворожі обстріли

Впродовж доби загарбники завдали по території України 42 авіаудари, скинувши 56 КАБів. Крім цього, ворог залучив для ураження 515 дронів-камікадзе і 3400 разів обстріляв позиції Сил оборони і населені пункти.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку російські терористи 10 разів безуспішно атакували оборонні позиції наших воїнів неподалік Глибокого, Липців, Тихого та Вовчанська, де наразі триває ще одне боєзіткнення.

Впродовж дня агресор втратив 104 особи вбитими та пораненими, також знищено або значно пошкоджено дві бойових броньованих машини, шість артсистем, 10 автомобілів та п’ять одиниць спеціальної техніки.

На Куп’янському напрямку ворог провів шість наступальних дій біля Петропавлівки, Кругляківки, Берестового і Стельмахівки. Чотири атаки - зупинено, дві - тривають.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники сім разів штурмували позиції ЗСУ біля Невського, Тернів і Макіївки. Всі атаки відбито.

На Сіверському напрямку під час бойових зіткнень захисники жорстко зупинили сім атак у районах Спірного, Переїзного, Виїмки та Верхньокам’янського. Ворог зазнав втрат.

На Краматорському напрямку противник здійснив 15 наступальних дій поблизу Часового Яру, Іванівського та Андріївки. Сили оборони відбили 11 атак, ще чотири - тривають у районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку окупанти впродовж доби росіяни 15 разів атакували українські війська біля Залізного, Торецька, Нью-Йорка та Північного. 12 боєзіткнень завершено, ще три - тривають.

На Покровському напрямку від початку доби точилися 24 бої біля населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Желанне, Свиридонівка, Яснобродівка та Карлівка. Сили оборони відбили 19 атак, п’ять - ще тривають. Ворог концентрує свої зусилля у напрямку Желанного.

За попередніми даними, 4 серпня на цьому напрямку було знешкоджено 246 окупантів, 89 з них - безповоротно. Також знищено гаубицю Д-30, два БТРи, сім автомобілів, МТ-ЛБ та три одиниці спецтехніки. Крім цього, пошкоджено танк, чотири артсистеми, шість одиниць автотранспорту та один бронетранспортер.

На Курахівському напрямку ворог вісім разів безуспішно атакував наші позиції біля Красногорівки, Георгіївки, Костянтинівки та Парасковіївки.

На Времівському напрямку противник здійснив наступальні дії у бік Костянтинівки, Водяного і Роздольного. Триває бій.

На Оріхівському напрямку відбулося чотири бойових зіткнення у районах Малої Токмачки та Новоданилівки. Противник успіху не мав.

На Придніпровському напрямку два ворожих штурми на позиції наших підрозділів також не мали успіху.