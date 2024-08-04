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Не тільки Покровський. В Генштабі назвали найгарячіші напрямки фронту на ранок

Україна, Неділя 04 серпня 2024 09:17
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Не тільки Покровський. В Генштабі назвали найгарячіші напрямки фронту на ранок Фото: яка ситуація на фронті на 4 серпня в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

За добу, 3 серпня, на фронті зафіксовано 140 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, також росіяни були активні на Торецькому і Куп’янському.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу.

На Покровському напрямку ЗСУ відбили 45 штурмових дій в районах населених пунктів Пантелеймонівка, Новоолександрівка, Воздвиженка, Желанне, Новоселівка Перша, Калинове, Межове, Карлівка, Свиридонівка, Скучне, Іванівка та Яснобродівка.

На Куп’янському напрямку відбулося 19 бойових зіткнень, зокрема, біля Синьківки, Колесниківки, Новоосинового, Глушківки, Андріївки, Берестового, Стельмахівки та Петропавлівки.

На Торецькому напрямку відбулося 20 боєзіткнень неподалік Північного, Нью-Йорка, Торецька та Залізного.

Ситуація на інших напрямках

На Харківському напрямку точилося шість боїв. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Тихого, Глибокого та Вовчанська.

На Лиманському напрямку РФ атакувала вісім разів неподалік Макіївки, Невського та Тернів.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки, Виїмки, Переїзного та Спірного.

На Краматорському напрямку точилося 12 боїв у районах Васюківки, Часового Яру та Андріївки.

На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили 11 атак біля Красногорівки, Георгіївки, Пантелеймонівки, Костянтинівки та Парасковіївки, де противник намагався прорвати оборону ЗСУ.

На Времівському напрямку російські війська здійснили сім штурмів поблизу Водяного, Костянтинівки та Роздольного.

На Оріхівському напрямку дві ворожі наступальні дії неподалік Роботиного не мали успіху.

На Гуляйпільському й Придніпровському напрямках обстановка без особливих змін.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога - не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Втрати РФ в Україні

За минулу добу, 3 серпня, втрати РФ склали 1150 осіб. Також ЗСУ знешкодили п'ять танків, 17 ББМ, 59 артилерійських систем, три РСЗВ, три ППО, 41 БПЛА, дві крилаті ракети, 80 автомобілів та 11 одиниць спецтехніки окупантів.

Крім того, авіація та ракетні війська і артилерія ЗСУ завдали п’ять ударів по районах зосередження особового складу, а також уразили пункт управління, п’ять засобів ППО, станцію РЛС, склад та ще один важливий об'єкт окупантів.

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