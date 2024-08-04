Не тільки Покровський. В Генштабі назвали найгарячіші напрямки фронту на ранок

За добу, 3 серпня, на фронті зафіксовано 140 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, також росіяни були активні на Торецькому і Куп’янському.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога - не виявлено.

На Оріхівському напрямку дві ворожі наступальні дії неподалік Роботиного не мали успіху.

На Времівському напрямку російські війська здійснили сім штурмів поблизу Водяного, Костянтинівки та Роздольного.

На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили 11 атак біля Красногорівки, Георгіївки, Пантелеймонівки, Костянтинівки та Парасковіївки, де противник намагався прорвати оборону ЗСУ.

На Краматорському напрямку точилося 12 боїв у районах Васюківки, Часового Яру та Андріївки.

На Лиманському напрямку РФ атакувала вісім разів неподалік Макіївки, Невського та Тернів.

На Харківському напрямку точилося шість боїв. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Тихого, Глибокого та Вовчанська.

На Покровському напрямку ЗСУ відбили 45 штурмових дій в районах населених пунктів Пантелеймонівка, Новоолександрівка, Воздвиженка, Желанне, Новоселівка Перша, Калинове, Межове, Карлівка, Свиридонівка, Скучне, Іванівка та Яснобродівка.

Втрати РФ в Україні

За минулу добу, 3 серпня, втрати РФ склали 1150 осіб. Також ЗСУ знешкодили п'ять танків, 17 ББМ, 59 артилерійських систем, три РСЗВ, три ППО, 41 БПЛА, дві крилаті ракети, 80 автомобілів та 11 одиниць спецтехніки окупантів.

Крім того, авіація та ракетні війська і артилерія ЗСУ завдали п’ять ударів по районах зосередження особового складу, а також уразили пункт управління, п’ять засобів ППО, станцію РЛС, склад та ще один важливий об'єкт окупантів.

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