Враг активно штурмует вблизи Часового Яра и на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 103 боевых столкновения. Активнее всего враг наступает в Донецкой области на Покровском, Краматорском и Торецком направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернюю сводку Генштаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

В течение суток захватчики нанесли по территории Украины 42 авиаудара, сбросив 56 КАБов. Кроме этого, враг привлек для поражения 515 дронов-камикадзе и 3400 раз обстрелял позиции Сил обороны и населенные пункты.

Ситуация на направлениям

На Харьковском направлении российские террористы 10 раз безуспешно атаковали оборонительные позиции наших военных вблизи Глыбокого, Липцев, Тихого и Волчанска, где сейчас продолжается еще одно боестолкновение.

В течение дня агрессор потерял 104 человека убитыми и ранеными, также уничтожены или значительно повреждены две боевые бронированные машины, шесть артсистем, 10 автомобилей и пять единиц специальной техники.

На Купянском направлении враг провел шесть наступательных действий возле Петропавловки, Кругляковки, Берестового и Стельмаховки. Четыре атаки - остановлены, две - продолжаются.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики семь раз штурмовали позиции ВСУ возле Невского, Тернов и Макеевки. Все атаки отбиты.

На Северском направлении во время боевых столкновений защитники жестко остановили семь атак в районах Спирного, Переездного, Выемки и Верхнекаменского. Враг понес потери.

На Краматорском направлении противник совершил 15 наступательных действий вблизи Часового Яра, Ивановского и Андреевки. Силы обороны отбили 11 атак, еще четыре - продолжаются в районе Часового Яра.

На Торецком направлении оккупанты в течение суток россияне 15 раз атаковали украинские войска у Железного, Торецка, Нью-Йорка и Северного. 12 боестолкновений завершены, еще три - продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток шли 24 боя возле населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Калиновое, Желанное, Свиридоновка, Яснобродовка и Карловка. Силы обороны отбили 19 атак, пять - еще продолжаются. Враг концентрирует свои усилия в направлении Желанного.

По предварительным данным, 4 августа на этом направлении было обезврежено 246 оккупантов, 89 из них - безвозвратно. Также уничтожено гаубицу Д-30, два БТРа, семь автомобилей, МТ-ЛБ и три единицы спецтехники. Кроме этого, повреждены танк, четыре артсистемы, шесть единиц автотранспорта и один бронетранспортер.

На Кураховском направлении враг восемь раз безуспешно атаковал наши позиции возле Красногоровки, Георгиевки, Константиновки и Парасковиевки.

На Времовском направлении противник совершил наступательные действия в сторону Константиновки, Водяного и Раздольного. Продолжается бой.

На Ореховском направлении произошло четыре боевых столкновения в районах Малой Токмачки и Новоданиловки. Противник успеха не имел.

На Приднепровском направлении два вражеских штурма на позиции наших подразделений также не имели успеха.