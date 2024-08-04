Ворог просунувся в районі Кремінної, Сіверська та Часового Яру: карти ISW

Згідно з останніми геолокаційними кадрами, російські війська мають просування в районі Кремінної, Сіверська та Часового Яру.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Зокрема, війська РФ 2 та 3 серпня продовжували наступальні операції в районі Глибокого, Вовчанська та Тихого, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Згідно з заявою полковника Віталія Саранцева, представника Харківської групи військ України, росіяни перекидають сили з окупованої Луганської області до району Стариця, у рамках підготовки до майбутніх наступальний операцій.

Операція №2 - Луганська область

Геолокаційні кадри від 1 серпня вказують на те, що противник нещодавно просунувся у південній частині Макіївки (на північний захід від Кремінної).

Також повідомляється, що 2 та 3 серпня окупанти продовжували наступальні дії:

на північний схід від Куп'янська в районі Сіньківки;

на північний захід від Сватового в районі Колисинківки, Новоосиново, Глушківки, Андріївки, Берестового та Стельмахівки;

на північний захід від Кремінної в районі Макіївки;

та на захід від Кремінної в районі Тернів та Торського.

Операція №3 - Донецька область

Російські війська нещодавно просунулися в напрямку Сіверська на тлі російських наземних атак, що тривали у цьому районі.

Зокрема, геолокаційні кадри, опубліковані 2 серпня, говорять про те, що росіяни просунулися на північ від Роздолівки (на південь від Сіверська), підтверджуючи, що супротивник раніше захопив населений пункт.

2 та 3 серпня бої тривали:

на схід від Сіверська в районі Верхньокам'янського;

на південний схід від Сіверська в районі Спірного, Івано-Даріївки та Виїмки;

на південь від Сіверська в районі Переїзного.

Також повідомляється, що згідно з геолокаційними кадрами від 2 серпня, росіяни нещодавно просунулися далі на захід від каналу Сіверський-Донець на північному сході мікрорайону Жовтневий у східній частині Часового Яру.

Ворог 2 і 3 серпня продовжив наземні атаки:

у мікрорайонах Жовтневий та Новий (східна частина Часового Яру),

біля Часового Яру;

на схід від Часового Яру біля Іванівського;

та на південний схід від Часового Яру біля Кліщіївки та Андріївки.

Російські загарбники в суботу, 3 серпня, продовжували наступальні операції у напрямку Торецька, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Воєнкори РФ продовжували стверджувати, що росіяни просуваються в Залізному і в центрі Нью-Йорка. Ще один блогер заявив, що війська РФ можуть перебувати за 100 метрів від Торецька, але ISW оцінює, що ворог просунувся лише на один кілометр від адміністративних кордонів даного населеного пункту.

Аналітики зазначають, що 2 та 3 серпня бої тривали:

біля Торецька;

на схід від Торецька біля Північного;

на південний схід від Торецька біля Залізного;

на південь від Торецька біля Нью-Йорка;

та на південний захід від Торецька біля Пантелеймонівки.

У суботу, 3 серпня, російські війська продовжили наступальні операції на Покровському напрямку, але не досягли підтверджених успіхів.

За словами офіцера української бригади, який діє на цьому напрямі, 2 серпня ЗСУ відбили російську механізовану атаку чисельністю до взводу у не вказаному районі на Покровському напрямку.

Також за його словами, росіяни перекидають усі наявні резерви на Покровський напрямок, особливо з окупованого Геніченська, Бердянська та Маріуполя.

В ISW додали, що бої продовжувалися:

на північний схід від Покровська у районі Калинове;

на схід від Покровська в районі Воздвиженки, Іванівки, Тимофіївки та Новоолександрівки;

на південний схід від Покровська в районі Новоселівки Першої, Бажаного, Сергіївки, Межового та Карлівки.

Противник 2 та 3 серпня продовжував наступати на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки, а також на південний захід від Донецька в районі Костянтинівки та Парасковіївки, але лінія фронту не змінилася.

Згідно з інформацією Генштабу ЗСУ, 2 та 3 числа ворог продовжував наземні атаки в районі Великої Новосілки в районі кордону Донецької та Запорізької областей, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.

"Південна вісь"

У суботу, 3 серпня, позиційні бої продовжилися на заході Запорізької області, але ISW не виявив жодних змін на лінії фронту.

Також аналітики повідомили, що 2 та 3 серпня тривали бої на лівобережжі Херсонської області, у тому числі в районі Кринок. Однак підтверджених змін лінії фронту не було.