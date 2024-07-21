Ворог активізувався на Оріхівському напрямку: в ЗСУ розповіли про ситуацію на фронті

В Україні на фронті протягом доби 20 липня і до пізнього вечора було зафіксовано 126 бойових зіткнень. Російські окупанти активізувалися на Оріхівському напрямку, разом з тим Покровський - залишається "найгарячішим".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook .

У звіті військового командування вказана оперативна інформація щодо ситуації на фронті станом на 22.00 20 липня.

У Генштабі зазначили, що Сили оборони спрямовують зусилля "на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їх бойового потенціалу".

Російські обстріли

Протягом доби ворог завдав 2 ракетні (14 ракет), 54 авіаційні удари (69 КАБ) та 531 удар дронами-камікадзе по території України.

Крім того, російські окупанти здійснили 3 179 обстрілів по позиціях військ ЗСУ.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку ворог 5 разів штурмував позиції підрозділів ЗСУ в районах Вовчанська і Глибокого. Противник успіху не мав.

На Куп'янському напрямку окупанти 11 разів атакували позиції ЗСУ. На цей час продовжуються 7 боєзіткнень у районах Глушківки, Стельмахівки та Піщаного.

На Лиманському напрямку за день путінські війська 7 разів штурмували позиції Сил оборони України. В районах населених пунктів Невське і Макіївка 5 атак були відбиті, ще 2 - тривають.

На Сіверському напрямку ЗСУ відбили 8 спроб противника покращити тактичне положення поблизу Верхньокам’янського, Спірного та Виїмки. Окупанти успіху не мали, зазнали втрат і відійшли.

На Краматорському напрямку для ворога завершились невдачею 11 спроб просунутися вперед поблизу Часового Яру, Калинівки, Новомаркового та Ступочок. Бій неподалік Кліщіївки триває.

На Торецькому напрямку окупанти за добу 5 разів штурмували у районах Залізного, Північного та Нью-Йорка. Продовжуються бойові дії у трьох локаціях.

У Генштабі зазначили, що противник інтенсивно атакує на Покровському напрямку. Впродовж дня ворог тут загалом здійснив 47 штурмових і наступальних дій.

Найбільша активність окупантів зберігається в районах Новоолександрівки, Прогреса та Новоселівки Першої. 4 боєзіткнення на напрямку ще тривають.

"За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 87 та поранили 127 окупантів. Знищено два броньованих автомобіля "Тигр", два бронетранспортера та два баражуючих боєприпаса "Ланцет". Також знешкоджено три артсистеми загарбників", - йдеться у звіті.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 11 бойових зіткнень. Російські терористи безуспішно намагалися просунутися в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка та Костянтинівка.

На Времівському напрямку для ворога завершилися поразкою 4 бої біля Старомайорського та Костянтинівки.

Противник активізувався на Оріхівському напрямку, де за день здійснив 5 атак неподалік населених пунктів Роботине і Мала Токмачка.

Також у Генштабі додали, що на Придніпровському напрямку успіху не мали 8 штурмових дій окупантів на лівобережжі Дніпра, на напрямку Козачі Лагері - Кринки.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.