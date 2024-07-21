Враг активно атакует на Харьковском, Купянском и Покровском направлениях, - Генштаб

В течение суток, 21 июля, российские оккупанты активно атакуют на Харьковском, Купянском и Покровском направлениях. Для достижения своих целей враг применяет все силы и средства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генштаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

В ведомстве отметили, что сегодня от террористических атак РФ пострадал ряд населенных пунктов Сумской и Черниговской областей. В частности, это: Угроиды, Объединенное, Турья, Александровка, Алексеевка, Мирополье, Лисковщина, Степок и Могрица.

Вместе с тем под постоянным огнем вражеской авиации находится Харьковская область. Сегодня оккупанты сбросили уже 7 КАБов. Они целили в районы населенных пунктов Волчанск, Липцы, Борщевая, Глубокое, кроме того, нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по Дехтярному.

Ситуация на фронте

По состоянию на 16:00, 21 июля, всего с начала суток на фронте произошло 58 боевых столкновений.

На Харьковском направлении российские оккупанты семь раз пытались совершить штурм оборонительных рубежей украинского войска в районе Глубокого и Волчанска. Все вражеские атаки отражены подразделениями Сил обороны.

На Купянском направлении противник семь раз активно шел на позиции подразделений ВСУ в районе Синьковки, Стельмаховки, Берестового и Андреевки, два боестолкновения до сих пор продолжаются. Украинские воины продолжают стойко удерживать оборону.

Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия совершила пять атак на позиции украинцев вблизи Макеевки и Тернов. Три боестолкновения завершились без успеха для противника, еще два – продолжается.

На Северском направлении вблизи населенных пунктов Верхнекаменное и Выемка защитники украинской земли отразили три атаки оккупационной армии.

На Краматорском направлении захватчики совершили два штурма позиций Сил обороны Украины вблизи Андреевки. В настоящее время идет бой. Ситуация контролируется.

На Торецком направлении количество вражеских атак выросло до четырех. Враг сосредоточил свои усилия в районе Северного, Железного и Нью-Йорка, где произошло четыре боестолкновения, три атаки противника до сих пор продолжаются. Оккупанты активно применяют авиацию на этом направлении, в частности, бомбардировкам подверглись районы населенных пунктов Северное, Нью-Йорк и Торецк, за сегодняшний день враг уже сбросил 13 КАБов.

На Покровском направлении произошло наибольшее количество боеприкосновений. С начала суток оккупанты, при поддержке авиации, предприняли уже 23 попытки потеснить защитников Украины с занимаемых позиций в районах Прогресса, Новоселовки Первой, Воздвиженки, Новоалександровки, Калинового и Уманского. Силы обороны сдерживают натиск и в настоящее время отразили шестнадцать атак противника, семь атак еще продолжаются. Потери врага уточняются.

Продолжаются бои вблизи Красногоровки, Георгиевки и Карловки на Кураховском направлении. По уточненной информации, в этом районе за сегодняшний день отражены четыре атаки оккупационной армии.

На Времовском направлении противник активно применяет авиацию, ударил по районам населенных пунктов Угледар, Екатериновка, Урожайное, Старомайорское.

На Ореховском направлении оккупанты предприняли три неудачных попытки атаковать подразделения ВСУ вблизи Работино и в направлении Новоданиловки. Также террористическая армия сбросила на Степногорск две управляемые авиационные бомбы.

На Приднепровском направлении противник нанес авиационные удары, сбросив управляемые авиационные бомбы по районам населенных пунктов Тягинка, Томарино и Бургунка Херсонской области.