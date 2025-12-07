ua en ru
Ворог активний на декількох напрямках: Генштаб оновив карти боїв

Неділя 07 грудня 2025 08:20
UA EN RU
Фото: Генштаб розповів про ситуацію на фронті (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Протягом минулої доби, 6 грудня, на фронті відбулося 161 бойове зіткнення. Найбільше ворожих атак зафіксовано на Покровському, але росіяни активні й на інших напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабу, вчора противник завдав двох ракетних та 60 авіаційних ударів, застосував 57 ракет й скинув 143 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4291 обстріл, зокрема 117 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6360 дронів-камікадзе.

Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Маломихайлівка, Данилівка, Залізничне, Гуляйполе, Веселянка Запорізької області; Ольгівка Херсонської області.

За минулу добу авіація Сил оборони уразила чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.

Ситуація на напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник завдав одного авіаційного удару, загалом скинув чотири керовані авіабомби, та здійснив 165 обстрілів, зокрема три - із реактивних систем залпового вогню.
Ворог активний на декількох напрямках: Генштаб оновив карти боїв

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили шість атак противника в районах Вовчанська, Синельникового та у бік Ізбицького й Колодязного.
Ворог активний на декількох напрямках: Генштаб оновив карти боїв

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у напрямках населених пунктів Петропавлівка, Піщане та Колісниківка.
Ворог активний на декількох напрямках: Генштаб оновив карти боїв

На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Середнє, Твердохлібове, Зарічне та в напрямках Новоселівки, Дробишевого, Новосергіївки, Нового Миру та Ставків.
Ворог активний на декількох напрямках: Генштаб оновив карти боїв

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили 13 атак противника поблизу Ямполя, Дронівки, Серебрянки, Сіверська та Федорівки.
Ворог активний на декількох напрямках: Генштаб оновив карти боїв

На Краматорському напрямку відбулося одне бойове зіткнення поблизу Міньківки.

Ворог активний на декількох напрямках: Генштаб оновив карти боїв

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 23 атаки у районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка та в бік населених пунктів Степанівка, Софіївка й Бересток.

Ворог активний на декількох напрямках: Генштаб оновив карти боїв

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 45 штурмових дій агресора в бік Нового Шахового, Новопавлівки та у районах населених пунктів Гришине, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне.
Ворог активний на декількох напрямках: Генштаб оновив карти боїв

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 16 атак у районах населених пунктів Ялта, Іванівка, Зелений Гай, Вороне, Рибне, Олександроград, Соснівка, Степове, Успенівка, Павлівка та в напрямку Данилівки.
Ворог активний на декількох напрямках: Генштаб оновив карти боїв

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 14 атак росіян в районі населених пунктів Гуляйполе, Солодке та в напрямку Добропілля.
Ворог активний на декількох напрямках: Генштаб оновив карти боїв

На Оріхівському напрямку ворог здійснив одну спробу прорвати оборону наших захисників в районі Степового.

Ворог активний на декількох напрямках: Генштаб оновив карти боїв

На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.

Ворог активний на декількох напрямках: Генштаб оновив карти боїв

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила орієнтовно 1 180 870 військових.

Зокрема, минулої доби втрати російських загарбників склали 1080 осіб.

Також українські воїни знешкодили три танки, 33 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, 540 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 30 ракет та 98 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Збройні сили України Генштаб ВСУ Війна в Україні
