Враг активен на нескольких направлениях: Генштаб обновил карты боев

Воскресенье 07 декабря 2025 08:20
Враг активен на нескольких направлениях: Генштаб обновил карты боев Фото: Генштаб рассказал о ситуации на фронте (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

За прошедшие сутки, 6 декабря, на фронте произошло 161 боевое столкновение. Больше всего вражеских атак зафиксировано на Покровском, но россияне активны и на других направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, вчера противник нанес два ракетных и 60 авиационных ударов, применил 57 ракет и сбросил 143 управляемые авиабомбы. Кроме этого, совершил 4291 обстрел, в том числе 117 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6360 дронов-камикадзе.

Авиационным ударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Маломихайловка, Даниловка, Железнодорожное, Гуляйполе, Веселянка Запорожской области; Ольговка Херсонской области.

За минувшие сутки авиация Сил обороны поразила четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Ситуация на направлениях

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник нанес один авиационный удар, всего сбросил четыре управляемые авиабомбы, и совершил 165 обстрелов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.
Враг активен на нескольких направлениях: Генштаб обновил карты боев

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили шесть атак противника в районах Волчанска, Синельниково и в сторону Избицкого и Колодязного.
Враг активен на нескольких направлениях: Генштаб обновил карты боев

На Купянском направлении вчера состоялось девять атак захватчиков. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в направлениях населенных пунктов Петропавловка, Песчаное и Колесниковка.
Враг активен на нескольких направлениях: Генштаб обновил карты боев

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Среднее, Твердохлебово, Заречное и в направлениях Новоселовки, Дробышево, Новосергиевки, Нового Мира и Ставков.
Враг активен на нескольких направлениях: Генштаб обновил карты боев

На Славянском направлении Силы обороны отбили 13 атак противника вблизи Ямполя, Дроновки, Серебрянки, Северска и Федоровки.
Враг активен на нескольких направлениях: Генштаб обновил карты боев

На Краматорском направлении произошло одно боевое столкновение вблизи Миньковки.

Враг активен на нескольких направлениях: Генштаб обновил карты боев

На Константиновском направлении враг совершил 23 атаки в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка и в сторону населенных пунктов Степановка, Софиевка и Бересток.

Враг активен на нескольких направлениях: Генштаб обновил карты боев

На Покровском направлении наши защитники остановили 45 штурмовых действий агрессора в сторону Нового Шахматного, Новопавловки и в районах населенных пунктов Гришино, Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное.
Враг активен на нескольких направлениях: Генштаб обновил карты боев

На Александровском направлении противник вчера совершил 16 атак в районах населенных пунктов Ялта, Ивановка, Зеленый Гай, Вороное, Рыбное, Александроград, Сосновка, Степное, Успеновка, Павловка и в направлении Даниловки.
Враг активен на нескольких направлениях: Генштаб обновил карты боев

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 14 атак россиян в районе населенных пунктов Гуляйполе, Сладкое и в направлении Доброполья.
Враг активен на нескольких направлениях: Генштаб обновил карты боев

На Ореховском направлении враг совершил одну попытку прорвать оборону наших защитников в районе Степного.

Враг активен на нескольких направлениях: Генштаб обновил карты боев

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.

Враг активен на нескольких направлениях: Генштаб обновил карты боев

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери России в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 180 870 военных.

В частности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1080 человек.

Также украинские воины обезвредили три танка, 33 артиллерийские системы, две реактивные системы залпового огня, 540 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 30 ракет и 98 единиц автомобильной техники оккупантов.

