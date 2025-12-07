ua en ru
Знищено понад 1000 окупантів: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат ворога на ранок 7 грудня

Україна, Неділя 07 грудня 2025 07:30
Знищено понад 1000 окупантів: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат ворога на ранок 7 грудня Фото: ЗСУ (facebook.com GeneralStaff.ua)
Автор: Никончук Анастасія

Українські військові продовжують системно документувати втрати російських військ, фіксуючи зміни в особовому складі та військовій техніці, включно з танками, артилерією та безпілотниками станом на 7 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Facebook.

Втрати особового складу та бронетехніки

З 24 лютого 2022 року до 7 грудня 2025 року орієнтовні втрати російського війська склали близько 1 180 870 осіб (+1 080 за останню добу).

Танковий парк зменшився до 11 401 одиниці (+3 за останню добу), а бойових броньованих машин - до 23 688 (без змін за останню добу).

Артилерійських систем знищено 34 907 (+33 за останню добу), реактивних систем залпового вогню - 1 562 (+2 за останню добу). Засоби ППО становлять 1 253 одиниці, без змін.

Повітряні сили та безпілотники

Авіапарк РФ скоротився до 431 літака і 347 вертольотів - змін немає. Кількість оперативно-тактичних БПЛА зросла до 87 927 (+540 за останню добу). Крилаті ракети противника досягли 4 054 (+30 за останню добу).

Військово-морський флот і спецтехніка

Військово-морський флот налічує 28 кораблів і катерів, а також один підводний човен - без змін. Автомобільна техніка та автоцистерни збільшилися до 69 135 одиниць (+98 за останню добу), спеціальна техніка - 4 015 одиниць.

Нагадуємо, що найближчими днями угорська делегація вирушить до Москви для обговорення економічного співробітництва та стратегічних поставок, готуючись до післявоєнного формату роботи з Росією.

Зазначимо, що Еммануель Макрон у телефонній розмові з Володимиром Зеленським обговорив заходи деескалації та припинення вогню і наголосив на готовності Франції до співпраці з усіма сторонами задля стабілізації ситуації, зокрема й на результатах нещодавніх міжнародних переговорів у Китаї.

