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Ворог активізувався, однак для ракетного обстрілу йому потрібна пауза, - ОК "Південь"

Фото: ворог активізувався, однак для ракетного обстрілу йому потрібна пауза (Міноборони РФ)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти активізувались на тлі зустрічі в Стамбулі учасників "зернової ініціативи". Водночас для ракетного обстрілу ворогу ймовірно потрібна пауза.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку оперативного командування "Південь".

Наразі, як пише командування, в Чорному морі перебувають 10 ворожих бойових кораблів, серед яких - 2 надводних ракетоносії. Море наразі неспокійне, однак хвилювання не критичне.

"Решта ракетоносіїв протягом 2-3 годин можуть повернутися на чергування. Таким чином, рівень ракетної загрози залишається високим, хоча вірогідно, окупантам потрібна буде пауза", - пише командування.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами речниці Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, на бойовому чергуванні в Чорному морі залишилося 2 ворожих ракетоносії, загальний залп - до 16 "Калібрів".

Тим часом 10 травня, в Стамбулі розпочалися переговори між Україною, Росією, Туреччиною та ООН щодо продовження "зернової угоди".

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