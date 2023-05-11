Враг активизировался, однако для ракетных обстрелов ему нужна пауза, - ОК "Юг"

Российские оккупанты активизировались на фоне встречи в Стамбуле участников "зерновой инициативы". В то же время для ракетных обстрелов врагу вероятно нужна пауза.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу оперативного командования "Юг".

В настоящее время, как пишет командование, в Черном море находятся 10 вражеских боевых кораблей, среди которых - 2 надводных ракетоносителя. Море пока беспокойно, однако волнение не критично. "Остальные ракетоносители в течение 2-3 часов могут вернуться на дежурство. Таким образом, уровень ракетной угрозы остается высоким, хотя вероятно, оккупантам потребуется пауза", - пишет командование.