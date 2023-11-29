Ситуація в Авдіївці є досить непередбачуваною. Росіян можуть заманити в пастку

Російські війська наступають на Авдіївку, досягаючи часткових успіхів. Однак не виключено, що південна промзона може стати для них пасткою.

Про ситуацію на фронті та про те, що може стати переломним моментом на півдні, - у коментарі РБК-Україна розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Про ситуацію в Авдіївці

Ситуація в Авдіївці може розвиватись досить непередбачувано. Росіяни просунулися у бік південної промзони. Це був потужний укріпрайон, противник серйозно зруйнував його артилерійськими ударами. Згідно з останньою інформацією, бойові зіткнення продовжуються, не виключено, що "промка" повністю ще не захоплена.

За нею відкривається приватний сектор, але там також є наші позиції. Зайти в забудову так просто не вийде. До того ж у промзоні вони будуть, як на долоні. Можливо, саме там ми їх триматимемо, щоб планомірно знищувати сили, які прориватимуться у приватний сектор. Тут питання в іншому. Чи можна це назвати падінням "промки" чи це пастка, щоб росіяни там розміщувалися і "терпіли".

Про ситуацію під Куп'янськом

З літа росіяни намагаються захопити село Синьківка, щоб отримати зручний плацдарм на Куп'янськ. Але весь цей час вони не мали особливого успіху. Не думаю, що найближчим часом вони його досягнуть. Особливо з огляду на те, що противник залучив багато ресурсу з Луганської області для Авдіївки.

Група військ "Центр", що діє на Лиманському напрямку, буде ослаблена і не зможе тиснути настільки потужно, як це було влітку. Це дозволить перерозподілити наші ресурси, щоб посилити оборону Куп'янська у разі потреби. Звичайно, група "Захід", яка відповідає за Куп'янський напрям, намагатиметься прорвати наші рубежі, але я не бачу особливих перспектив до кінця року.

Про ситуацію під Бахмутом

Противник перейшов у контратаки, наші війська - у позиційну оборону. Росіяни будуть тиснути, доки їм вистачить ресурсу. Для штурмів під Бахмутом вони залучили підрозділи з північного сектора, якогось резерву, який може раптово з'явитися, вони не мають.

У принципі, бойові дії відбуваються у логіці минулих місяців. Так було і коли ми почали рух на Кліщіївку та Андріївку. Спершу ми звільнили села, потім росіяни почали хвилю контратак. Декілька тижнів намагалися відбити, але були виснажені, відійшли для перегрупування, після чого ми просунулися вже ліворуч залізниці. Потім знову почалися ворожі контратаки і зараз ми спостерігаємо за продовженням цієї хвилі.

Про ситуацію на лівобережжі Херсонської області

Наші війська тримають кілька плацдармів. Переломний момент настане тоді, коли основні логістичні артерії будуть фізично перерізані. Якщо говоримо про окуповані Олешки, досить перерізати дороги Р57, Е97 чи Т2206. Після цього фактично логістика лівим берегом буде порушена, що унеможливить спротив росіян, обмежить їхню мобільність і маневреність. Закінчиться це їх відступом на рубежі Раденська чи навіть південніше.

Але головним переломним моментом стане руйнація Кримського мосту. Саме тоді групи військ "Днєпр", "Запорожье" та "Восток" втратять необхідну підтримку та матеріально-технічне забезпечення. Кримський міст у цьому плані багато що вирішує.

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Зараз на фронт прийшла негода, за великим рахунком вона на боці росіян. Але лише тому, що їхнє командування нехтує людськими життями. Тому вони продовжуватимуть наступати, а ми переважно будемо в обороні. Винятком може стати лівобережжя Херсонської області.

Олександр Коваленко, для РБК-Україна