Враг 55 раз ударил по Херсону и области за сутки: два человека ранены

На утро, 19 февраля, российские оккупанты в сутки 55 раз обстреляли Херсон и область. В частности, по Херсону россияне ударили 9 раз, два человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА .

"Мирные населенные пункты атаковали с РСЗО, минометов, артиллерии, БМП и БПЛА. В Херсоне повреждены жилые дома", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов 2 человека получили ранения разной степени тяжести.

Как сообщалось, в воскресенье утром, 19 февраля, российские оккупанты совершили ракетный удар по Дружковке Донецкой области. Под обстрел попали две многоэтажки и автомобили.

Напомним, российские войска вчера обстреляли несколько населенных пунктов Харьковской области. В частности, под удар попали Купянск и Волчанск.