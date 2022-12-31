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Ворог 110 разів вдарив по Сумській області: які наслідки

Фото: ворог вдарив 110 разів по Сумській області (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Протягом дня ворог завдав 110 ударів по Сумській області, постраждали шість громад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської ОВ Дмитра Живицького в Telegram.

Краснопільська громада: росіяни били з артилерії, 3 прильоти.

Зноб-Новгородська громада: ворог відкривав вогонь з мінометів, 14 разів зі 120 калібру.

Середино-Будська громада: 12 ворожих мін розірвалося на прикордонні. Також росіяни обстрілювали наші території зі стрілецької зброї та гранатомета.

По Білопільському товариству ворог стріляв із мінометів 120 мм, 10 прильотів.

Есманську громаду росіяни обстріляли з "Градів" та артилерії. Загалом було 27 прильотів.

Пошкодили магазин в одному з населених пунктів, у житлових будинках вибито вікна, зруйновано фасади, пошкоджено дахи, обірвано лінії електропередач.

Також постраждала від вибухів школа та місцеве цивільне підприємство.

По Шалигінській громаді супротивник бив із мінометів 120 мм калібру, 14 прильотів.

Нагадаємо, окупанти сьогодні вже двічі обстріляли прикордоння Сумської області. Ворог застосував міномети.

Також ми писали, що вчора ворожі війська завдали майже 140 ударів по регіону. Під атаку потрапили п'ять громад, у двох із яких є пошкодження цивільної інфраструктури.

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Сумська область