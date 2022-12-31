Враг 110 раз ударил по Сумской области: какие последствия

Краснопольская община: россияне били из артиллерии, 3 прилета.

Зноб-Новгородская община: враг открывал огонь из минометов, 14 раз из 120 калибра.

Середино-Будская община: 12 вражеских мин разорвалось на пограничные. Также россияне обстреливали наши территории из стрелкового оружия и гранатомета.

По Белопольскому обществу враг стрелял из минометов 120 мм, 10 прилетов.

Эсманскую общину россияне обстреляли из "Градов" и артиллерии. В общей сложности было 27 прилетов.

Повредили магазин в одном из населенных пунктов, в жилых домах выбиты окна, разрушены фасады, повреждены крыши, оборваны линии электропередач.

Также пострадала от взрывов школа и местное гражданское предприятие.

По Шалыгинской общине противник бил из минометов 120 мм калибра, 14 прилетов.

Напомним, оккупанты сегодня уже дважды обстреляли приграничье Сумской области. Враг применил минометы.

Также мы писали, что вчера вражеские войска нанесли почти 140 ударов по региону. Под атаку попали пять общин, в двух из которых есть повреждения гражданской инфраструктуры.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.