ua ru
Нд, 01 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ворог 110 разів вдарив по Сумській області: які наслідки

Новость на русском →
Сумська область, Субота 31 грудня 2022 23:29
Ворог 110 разів вдарив по Сумській області: які наслідки Фото: ворог вдарив 110 разів по Сумській області (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Протягом дня ворог завдав 110 ударів по Сумській області, постраждали шість громад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської ОВ Дмитра Живицького в Telegram.

Краснопільська громада: росіяни били з артилерії, 3 прильоти.

Зноб-Новгородська громада: ворог відкривав вогонь з мінометів, 14 разів зі 120 калібру.

Середино-Будська громада: 12 ворожих мін розірвалося на прикордонні. Також росіяни обстрілювали наші території зі стрілецької зброї та гранатомета.

По Білопільському товариству ворог стріляв із мінометів 120 мм, 10 прильотів.

Есманську громаду росіяни обстріляли з "Градів" та артилерії. Загалом було 27 прильотів.

Пошкодили магазин в одному з населених пунктів, у житлових будинках вибито вікна, зруйновано фасади, пошкоджено дахи, обірвано лінії електропередач.

Також постраждала від вибухів школа та місцеве цивільне підприємство.

По Шалигінській громаді супротивник бив із мінометів 120 мм калібру, 14 прильотів.

Нагадаємо, окупанти сьогодні вже двічі обстріляли прикордоння Сумської області. Ворог застосував міномети.

Також ми писали, що вчора ворожі війська завдали майже 140 ударів по регіону. Під атаку потрапили п'ять громад, у двох із яких є пошкодження цивільної інфраструктури.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська область
NEWS
Зеленський про війну: ми нічого не втратили, у нас забрали
Зеленський про війну: ми нічого не втратили, у нас забрали
DAILY
Дмитро Кулеба: Росію треба запхати в її кордони та закрити на замок
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дмитро Кулеба: Росію треба запхати в її кордони та закрити на замок