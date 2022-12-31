ua ru
Вс, 01 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Враг 110 раз ударил по Сумской области: какие последствия

Новина українською →
Сумская область, Суббота 31 декабря 2022 23:29
Враг 110 раз ударил по Сумской области: какие последствия Фото: враг ударил 110 раз по Сумской области (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В течение дня враг нанес 110 ударов по Сумской области пострадали шесть громад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

Краснопольская община: россияне били из артиллерии, 3 прилета.

Зноб-Новгородская община: враг открывал огонь из минометов, 14 раз из 120 калибра.

Середино-Будская община: 12 вражеских мин разорвалось на пограничные. Также россияне обстреливали наши территории из стрелкового оружия и гранатомета.

По Белопольскому обществу враг стрелял из минометов 120 мм, 10 прилетов.

Эсманскую общину россияне обстреляли из "Градов" и артиллерии. В общей сложности было 27 прилетов.

Повредили магазин в одном из населенных пунктов, в жилых домах выбиты окна, разрушены фасады, повреждены крыши, оборваны линии электропередач.

Также пострадала от взрывов школа и местное гражданское предприятие.

По Шалыгинской общине противник бил из минометов 120 мм калибра, 14 прилетов.

Напомним, оккупанты сегодня уже дважды обстреляли приграничье Сумской области. Враг применил минометы.

Также мы писали, что вчера вражеские войска нанесли почти 140 ударов по региону. Под атаку попали пять общин, в двух из которых есть повреждения гражданской инфраструктуры.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область
NEWS
Зеленский о войне: мы ничего не потеряли, у нас забрали
Зеленский о войне: мы ничего не потеряли, у нас забрали
DAILY
Дмитрий Кулеба: Россию нужно запихнуть в ее границы и закрыть на замок
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дмитрий Кулеба: Россию нужно запихнуть в ее границы и закрыть на замок