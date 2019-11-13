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Вопросы референдума прописаны в законопроекте о рынке земли, - Верещук

Новости » Политика     13.11.2019 - 10:41
Вопросы референдума прописаны в законопроекте о рынке земли, - Верещук
Фото: Ирина Верещук (facebook.com/vereschuk.iryna)

Референдум пройдет после того, как примут соответствующий закон

Вопрос проведения референдума о продаже земли иностранцам прописан в теле законопроекта об обороте земли, который будут голосовать в Верховной раде. Об этом заявила представитель правительства в Раде Ирина Верещук, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, вопросы референдума, который ранее предложил президент Владимир Зеленский, о продаже земли иностранцам прописан в теле законопроекта.

"Но получается так, что референдум будет после того, как законопроект будет принят, ведь сейчас нет законопроекта о референдуме ", - заявила Верещук.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопросы продажи земли иностранцам будут решаться на всенародном референдуме.

При этом по данным опроса Центра Разумкова, проведенного в начале ноября, в случае проведения референдума абсолютное большинство украинцев проголосовали бы за продление моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения. При этом 67,7% опрошенных считают, что вопрос введения рынка земли и отмены моратория нужно выносить на всенародный референдум

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