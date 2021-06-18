Вопросы к правительству и возобновление работы ВККС: повестка дня Рады

После вопросов чиновникам, министр финансов Сергей Марченко представит отчет о выполнении закона Украины "О государственном бюджете Украины на 2020 год"
Далее планируется рассмотрение ряда законопроектов:
второе чтение
3711-д - проект закона О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины
4364 - проект Закона о платежных услугах (второе чтение)
4555 - проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы" относительно повышения уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц
3205-2 - проект Закона о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве
2234-проект закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог общего пользования
первое чтение
5475 - проект закона Об Уполномоченном по медицинским вопросам
3715 - проект Закона о внесении изменений в раздел X "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О публичные закупки" (об исключении возможности осуществления закупок без использования электронной системы закупок)
5305 - проект закона О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования правовых основ деятельности Государственного бюро расследований
5270 - проект закона О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно особенностей налогообложения предпринимательской деятельности электронных резидентов.