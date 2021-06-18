Запитання до уряду та відновлення роботи ВККС: порядок денний Ради

Після запитань урядовцям, міністр фінансів Сергій Марченко представить Звіт про виконання Закону України "Про державний бюджет України на 2020 рік"
Далі планується розгляд низки законопроектів:
друге читання
3711-д - проект Закону про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
4364 - проект Закону про платіжні послуги (друге читання)
4555 - проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб
3205-2 - проект Закону про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві
2234 - проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення системи ціноутворення в будівництві автомобільних доріг загального користування
перше читання
5475 - проект Закону про Уповноваженого з медичних питань
3715 - проект Закону про внесення змін до розділу X "Прикінцеві і перехідні положення" Закону України "Про публічні закупівлі" (щодо виключення можливості здійснення закупівель без використання електронної системи закупівель)
5305 - проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правових засад діяльності Державного бюро розслідувань
5270 - проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів.