ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Вопросы к правительству и установление Дня ответственности человека: что сегодня планируют в Раде

Новина українською →
Пятница 04 июня 2021 08:44
Вопросы к правительству и установление Дня ответственности человека: что сегодня планируют в Раде Фото: Рада соберется на заседание 4 июня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Сегодня последний день недели пленарных заседаний Верховной рады. Депутаты планируют заслушать представителей правительства и рассмотреть ряд законопроектов.

Соответствующий повестка дня опубликована на сайте Рады.

Так, заседание начнется в 10:00 с часа вопросов к правительству.

Кроме того, народные избранники сегодня должны рассмотреть проект постановления об установлении Всеукраинского Дня ответственности человека

Также рассмотрят ряд законопроектов:

второе чтение

  • 5153 - проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышению налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет
  • 4113 - проект закона О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усиления социальных гарантий лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью

первое чтение

  • 3906 - проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего" (относительно лицензирования субъектов хозяйствования, осуществляющих производство спирта этилового)
  • 3947 - проект Закона о Устав по охране Национальной гвардией Украины ядерных установок, ядерных материалов, радиоактивных отходов, других источников ионизирующего излучения государственной собственности, важных государственных объектов и специальных грузов
  • 5289 - проект Закона о внесении изменений в статью 3 Закона Украины "О публичных закупках" относительно упрощения организации и проведения процедур закупок сельскими, поселковыми советами, городскими территориальными общинами
  • 3947 - проект Закона о Устав по охране Национальной гвардией Украины ядерных установок, ядерных материалов, радиоактивных отходов, других источников ионизирующего излучения государственной собственности, важных государственных объектов и специальных грузов
  • 3563-проект закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты детей от наблюдения за охотой
  • 5420 - проект Закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров.

Ранее принятие закона об олигархах, который внес в Верховную Раду президент Украины Владимир Зеленский, оценили в руководстве фракции "Слуге народа".

Напомним, вчера Верховная рада одобрила во втором чтении законопроект президента Владимира Зеленского о возобновлении лишения свободы за ложь в декларациях.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Верховная Рада
NEWS
США готовят наступательные кибероперации против хакеров России, - NBC
США готовят наступательные кибероперации против хакеров России, - NBC
DAILY
Цены набрали высоту. Будут ли дорожать продукты питания и импортные товары
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Цены набрали высоту. Будут ли дорожать продукты питания и импортные товары