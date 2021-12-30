Вопросы обороны, "Омикрон" и контроль угля: итоги последнего в этом году заседания СНБО

Сегодня состоялось последнее в текущем году заседание СНБО. Говорили о новой волне коронавируса в Украине, закупке угля, санкциях, военных Российской Федерации у границ и прочем. О результатах брифинга СНБО 30 декабря - в материале РБК-Украина. Какие вопросы поднимались на заседании: премьер-министр Украины Денис Шмигаль внес предложение в СНБО о введении санкций против лиц, причастных к строительству Крымского моста; первых олигархов внесут в реестр уже весной. Заседание СНБО по этому вопросу может пройти в конце мая; новая волна коронавируса в Украине, вызванная штаммом Омикрон, по прогнозам Минздрава ожидается уже в феврале; согласно данным СНБО, сегодня нет прямых угроз касаемо полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины; Украина в будущем может вводить синхронные санкции против своих граждан, если ограничения были введены ее же странами-союзниками; по словам Данилова, если в СНБО будут направлены необходимые документы для ввода санкций против пятого президента Украины Петра Порошенко - голосов присутствующих будет достаточно, чтобы принять их; сегодня нет необходимости вводить военное положение в Украине, однако это будет зависеть от обстоятельств; СНБО не ожидает полномасштабного вторжения со стороны Российской Федерации в Украину в ближайшие месяцы; СНБО возьмет под контроль закупку угля.