UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Вопросы обороны, "Омикрон" и контроль угля: итоги последнего в этом году заседания СНБО

Автор: Сергей Пышкин

Сегодня состоялось последнее в текущем году заседание СНБО. Говорили о новой волне коронавируса в Украине, закупке угля, санкциях, военных Российской Федерации у границ и прочем.

О результатах брифинга СНБО 30 декабря - в материале РБК-Украина.

Какие вопросы поднимались на заседании:

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБОРоссийская ФедерацияУкраинаАлексей ДаниловСанкции