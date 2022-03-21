Вопросы Крыма и Донбасса нужно обсуждать после прекращения войны, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что вопросы оккупированных Крыма и Донбасса нужно решать обязательно. Однако сначала нужно прекратить войну и предоставить Украине гарантии безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства в интервью Суспильному .

"Я считаю, что это очень трудная история для всех. И Крым, и Донбасс. Чтобы там найти какой-нибудь выход, нужно сделать этот первый шаг - гарантии безопасности и окончание войны. При этом договориться о том, что мы решаем вопросы временно оккупированных территорий, мы должны их решить, но после этого. Почему? Потому что все очень горячо. Закончится этот блок, и после этого давайте говорить", - заявил он.

Напомним, что президент Владимир Зеленский заявил, что окончательно решать компромиссы на переговорах между Украиной и РФ будет всеукраинский референдум. Речь идет о вопросах гарантий безопасности, и временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Отметим, ранее президент Украины Владимир Зеленский исключил любые уступки России, которые бы касались территориальной целостности. В частности, невозможен отказ от Крыма, Донецкой и Луганской областей.

Напомним, сегодня состоялся очередной раунд переговоров делегаций Украины и РФ, которые длились полтора часа.

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