Питання Криму і Донбасу потрібно обговорювати після припинення війни, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що питання окупованих Криму і Донбасу потрібно вирішувати обов'язково. Однак спочатку потрібно припинити війну і надати Україні гарантії безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави держави в інтерв'ю Суспільному .

"Я вважаю, що це дуже важка історія для всіх. І Крим, і Донбас. Щоб там Знайти який-небудь вихід, потрібно зробити цей перший крок - гарантії безпеки і закінчення війни. При цьому домовитися про те, що ми вирішуємо питання тимчасово окупованих територій, ми повинні їх вирішити, але після цього. Чому? Тому що все дуже гаряче. Закінчиться цей блок, і після цього давайте говорити", - заявив він.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський заявив, що остаточно вирішувати компроміси на переговорах між Україною і РФ буде всеукраїнський референдум. Йдеться про питання гарантій безпеки, і тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму.

Зазначимо, раніше президент України Володимир Зеленський виключив будь-які поступки Росії, які б стосувалися територіальної цілісності. Зокрема, неможлива відмова від Криму, Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, сьогодні відбувся черговий раунд переговорів делегацій України і РФ, які тривали півтори години.

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