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Вопросы декоммунизации должны решаться на референдумах, - Разумков

Новости » Политика    14.07.2019 - 20:48
Вопросы декоммунизации должны решаться на референдумах, - Разумков
Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

Разумков заявил, что решения о декоммунизации должны приниматься на местных референдумах

Лидер политической партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что вопросы декоммунизации в Украине должны решаться на местных референдумах. Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV.

Он считает, что решения о декоммунизации должны приниматься на местах.

"Мы с вами наблюдали переименование городов, сел. Это возможно. Проблема заключается в другом. Это должны принимать решение те, кто непосредственно там находится и живет", - сказал Разумков.

По его словам, было бы хорошо, если вопрос о переименовании населенных пунктов принимался жителями через местный референдум.

Напомним, ранее Окружной административный суд Киева опубликовал обоснование решения об отмене переименования Московского проспекта в проспект Степана Бандеры, а проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича в Киеве. Подчеркивалось, что решение принято судом ввиду нарушения процедуры по переименованию проспектов Московского и Генерала Ватутина, а также в связи с отсутствием надлежащего обоснования принятия данных решений.

Тогда глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что по вопросу переименования проспекта Бандеры в Киеве должен быть проведен опрос. 

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