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Суд объяснил решение по проспектам Бандеры и Шухевича

Новости » Общество    26.06.2019 - 14:31
Суд объяснил решение по проспектам Бандеры и Шухевича
Фото: Окружной административный суд (oask.gov.ua)

Окружной суд ссылается на "общественный интерес"

Окружной административный суд города Киева опубликовал обоснование решения об отмене переименования Московского проспекта в проспект Степана Бандеры, а проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича в Киеве. Об этом сообщается на сайте суда.

Как отмечается в сообщении, решение принято судом ввиду нарушения процедуры по переименованию проспектов Московского и Генерала Ватутина, а также в связи с отсутствием надлежащего обоснования принятия данных решений.

"Также судом при рассмотрении указанного дела принят во внимание значительный общественный интерес, который отражен и в петициях против переименования, чего не было учтено Киевским городским советом во время совершения действий по изменению названия проспектов", - говорится в заявлении.

Как сообщало РБК-Украина Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о переименовании двух столичных проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича. Так, суд частично удовлетворил иск Елены Бережной и двух общественных организаций и вернул проспектам Степана Бандеры и Романа Шухевича их предыдущие названия - Московский и Генерала Ватутина.

В то же время мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что Киевский городской совет повторно назовет два проспекты в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича.

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