В Офисе президента выступают за опрос по проспекту Бандеры

Фото: Андрей Богдан (Виталий Носач/РБК-Украина)

Богдан заявил, что вынес бы этот вопрос на референдум

Глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что по вопросу переименования проспекта Бандеры в Киеве должен быть проведен опрос. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

Богдан заявил, что вынес бы этот вопрос на референдум.

"Я бы вынес этот вопрос референдум. Почему кто-то должен определять, как называть? Хотят Бандеры - пусть будет Бандеры. Это может быть соцопрос, консультативный", - сказал он.

Напомним, ранее спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что решение Окружного административного суда города Киева, которое отменяет переименование двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича противоречит закону о декоммунизации и будет обжаловано.

Как писало РБК-Украина, Окружной административный суд Киева опубликовал обоснование решения об отмене переименования Московского проспекта в проспект Степана Бандеры, а проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича в Киеве. Подчеркивалось, что решение принято судом ввиду нарушения процедуры по переименованию проспектов Московского и Генерала Ватутина, а также в связи с отсутствием надлежащего обоснования принятия данных решений.