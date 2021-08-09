Вопрос вступления Украины в НАТО в принципе решен, - посол Британии

"Ясно, что государства НАТО поддерживают стремление Украины присоединиться к НАТО. Можно сказать, что вопрос о том, может ли Украина присоединиться, уже решен в принципе", - сказала она.

По ее словам, разговоры о членстве с украинской стороной происходят регулярно, а сдвигов нет.

"Моя задача как посла контактного посольства НАТО заключается в том, чтобы распространять осведомленность о НАТО и развеивать дезинформацию, а также в том, чтобы вести диалог с Украиной, поддерживать и помогать ей на пути к членству", - сказала Симмонс.

По словам посла, относительно присоединения Украины в НАТО "все прекрасно, и прогресс очевиден. Но что касается институциональных реформ, которых требует членство, то здесь остается много работы в некоторых сферах больше, чем в других".

"Одна из них - институциональная реформа в сфере обороны. Я последовательно и везде подчеркиваю: воевать на фронте очень важно, но так же важно иметь надежную систему поддержки в тылу. И здесь должен быть какой-то прогресс", - подчеркнула Симмонс.