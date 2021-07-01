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Украина вступит в НАТО раньше, чем в ЕС, - Кулеба

Новина українською →
Киев, Четверг 01 июля 2021 11:34
Украина вступит в НАТО раньше, чем в ЕС, - Кулеба Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сделал заявление о вступлении Украины в НАТО. Это будет раньше, чем украинское членство в ЕС.

Об этом он заявил в интервью изданию "Ліга.net".

Он заявил, что никаких дат не будет называть.

"Но по логике исторического процесса я могу довольно уверенно предположить, что членом НАТО Украина станет раньше, чем членом ЕС", - сообщил министр.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина является страной-претендентом на членство в альянсе, но для вступления должна сделать больше для реализации всех реформ.

А во Франции, например, прямо заявили, что еще не сложились условия для вступления Украины в НАТО.

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