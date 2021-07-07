Украина хочет получить четкий перечень реформ для вступления в НАТО, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что необходимо закончить период неопределенности и начать воплощать в жизнь подтверждение политическое решение о будущем членстве Украины в НАТО. По его словам, наше государство хочет получить четкий перечень реформ, необходимых для интеграции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление на вступительной сессии Конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Вильнюсе.
"Через 13 лет после Бухарестского саммита нато следует закончить период неопределенности и начать воплощать в жизнь подтверждение политического решения о будущем членстве Украины в НАТО", - сказал глава государства.
Зеленский подчеркнул, что ключ к положительным решениям наших евроатлантических стремлений это прежде всего успех украинских реформ.
"Мы будем и впредь делать все, чтобы ускорить темп реформ в Украине, в том числе в рамках выполнения годовых национальных программ под эгидой Украина-НАТО. Но уже сегодня мы бы хотели получить перечень реформ, выполнение которых позволит Украине конкретно перейти к следующему шагу - к интеграции с альянсом", - заявил президент.
Он обратил внимание, что Украина хочет иметь согласованные с альянсом критерии, конкретные маркеры, по которым в дальнейшем будет оценивать успешность реформ и готовность к членству.
"Я знаю, что обсуждается идея проведения в 2023 году саммита НАТО в Вильнюсе, будем только приветствовать, если Литва выступит хозяином мероприятия и в рамках этого мероприятия что-то новенькое продемонстрируют страны НАТО в отношении Украины", - добавил Зеленский.
Напомним, министры иностранных дел стран "Люблинского треугольника" поддержали членство Украины в ЕС и НАТО. Главы дипломатий Украины, Литвы и Польши подписали совместный документ.
Как писало РБК-Украина, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что вступление Украины в НАТО - это вопрос времени и цены, которую страна должна заплатить за этот шаг. Пока Украина не является членом Альянса, она должна окружить себя альянсами с дружественными государствами.