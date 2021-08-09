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Питання вступу України в НАТО в принципі вирішене, - посол Британії

Автор: Марія Кучерявець

Посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що питання щодо вступу України в НАТО в принципі вирішене. Втім, Україна ще має багато роботи із впровадження реформ, яких вимагає членство в Альянсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС News Україна.

"Ясно, що держави НАТО підтримують прагнення України приєднатися до НАТО. Можна сказати, що питання про те, чи може Україна приєднатися, вже вирішено в принципі", - сказала вона.

За її словами, розмови про членство з українською стороною відбуваються регулярно, а зрушень нема.

"Моє завдання як посла контактного посольства НАТО полягає в тому, щоб поширювати обізнаність про НАТО і розвіювати дезінформацію, а також у тому, аби вести діалог з Україною, підтримувати і допомагати їй на шляху до членства", - зазначила Сіммонс.

За словами посла, стосовно приєднання України в НАТО "все чудово, і прогрес є очевидним. Але стосовно інституційних реформ, яких вимагає членство, то тут залишається багато роботи в деяких сферах більше, ніж в інших".

"Одна з них - інституційна реформа у сфері оборони. Я послідовно і скрізь наголошую: воювати на фронті дуже важливо, але так само важливо мати надійну систему підтримки в тилу. І тут повинен бути якийсь поступ", - підкреслила Сіммонс.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче отримати чіткий перелік реформ, необхідних для інтеграції.

Додамо, що голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба зробив заяву щодо вступу України в НАТО. Він сказав, що це відбудеться раніше, ніж вступ у ЄС.

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