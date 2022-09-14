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Вопрос времени. Мельник высказался об отказе Германии поставлять Marder и Leopard

Фото: Андрей Мельник, посол Украины в Германии (mfa.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Правящая коалиция Германии в ближайшие недели может разрешить поставку в Украину бронетранспортеров Marder и танков Leopard.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова посла Украины в Германии Андрея Мельника в интервью для Bild.

По словам Мельника, решение о разрешении на поставки, является лишь вопросом времени и изменится в течение ближайших недель.

"Я убежден, что правящая коалиция, которая отказывается поставлять бронетранспортеры Marder и танки Leopard, изменит свое решение. Это лишь вопрос времени, и счет идет на недели", - заявил Мельник.

Также посол надеется, что ВСУ удастся снова перехитрить оккупантов, чтобы продолжать освобождать территории Украины. Мельник призвал страны и дальше поддерживать наших воинов.

"Я надеюсь, что украинская армия сможет перехитрить россиян в ближайшие недели, так же как она это сделала последние несколько дней. ...Думаю, у нас есть хорошие шансы. Мы видели, что наша армия, которая всегда считалась слабой, вполне способна достичь таких успехов даже с небольшим количеством западного оружия. Нас стоит продолжать поддерживать", - добавил посол.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что немецкая компания Rheinmetall восстановила 16 единиц Marder, однако не поставила их в Украину из-за препятствий со стороны Берлина.

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