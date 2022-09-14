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Питання часу. Мельник висловився про відмову Німеччини поставляти Marder та Leopard

Фото: Андрій Мельник, посол України в Німеччині (mfa.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Правляча коаліція Німеччини найближчими тижнями може дозволити поставку в Україну бронетранспортерів Marder і танків Leopard.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова посла України в Німеччині Андрія Мельника в інтерв'ю для Bild.

За словами Мельника, рішення щодо дозволу на поставки, є лише питанням часу й зміниться протягом найближчих тижнів.

"Я переконаний, що правляча коаліція, яка відмовляється постачати бронетранспортери Marder і танки Leopard, змінить своє рішення. Це лише питання часу, і рахунок йде на тижні", - заявив Мельник.

Також посол сподівається, що ЗСУ вдасться знову перехитрити окупантів, аби продовжувати звільняти території України. Мельник закликав країни й надалі підтримувати наших воїнів.

"Я сподіваюся, що українська армія зможе перехитрити росіян найближчими тижнями, так само як вона це зробила останні кілька днів. ...Думаю, у нас є хороші шанси. Ми бачили, що наша армія, яка завжди вважалася слабкою, цілком здатна досягти таких успіхів навіть із невеликою кількістю західної зброї. Нас варто продовжувати підтримувати", - додав посол.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Німецька компанія Rheinmetall відновила 16 одиниць Marder, однак не поставила їх в Україну через перешкоди з боку Берліна.

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