Вопрос времени: грозит ли отставка Сытнику и Холодницкому

Формально антикоррупционный блок не входит в сферу контроля президента. За независимость НАБУ и САП с момента их создания активно боролись западные партнеры. На любые попытки прошлой власти влиять на эти органы они реагировали весьма резко. При этом успешная борьба с коррупцией всегда была в списке требований для получения кредитов МВФ и финансовой помощи от других доноров.

НАБУ и САП смогли выстоять в противостоянии с Банковой и другими правоохранительными органами, но в итоге рассорились между собой. Апогеем стала прослушка Назара Холодницкого, которую детективы установили в аквариуме его кабинета.

Дело касалось возможного "слива" информации главой САП фигурантам коррупционных расследований. По итогам публикации части записей Холодницкий отделался выговором. Посольство США в Украине весной прошлого года заявило, что специализированный антикоррупционный прокурор должен быть заменен, но он остался на должности.

После этого Генпрокуратура при поддержке полиции взялась за Артема Сытника. Ему вменяют отдых в охотничьем хозяйстве на Ровенщине, который он не внес в декларацию. Суд признал директора НАБУ виновным в административном нарушении, но это не является основанием для увольнения.

Придя к власти Владимир Зеленский дал понять, что дает "карт-бланш" на расследование топ-коррупции. Взамен он призвал директора НАБУ и главу САП "ответить на ожидания украинцев, которые требуют неотвратимости наказания для коррупционеров".

"До конца отношения Назара и Артема априори не могут наладиться. Но в последнее время они значительно успокоились", – отмечает собеседник РБК-Украина, знакомый с ситуацией.

Задачи А-команды

На вторую неделю президентства Зеленский провел встречу с Холодницким и Сытником. Им пообещали независимость и защиту от любого вмешательства, даже если в поле зрения антикоррупционеров попадут представители новой команды. Конкретных дедлайнов якобы не звучало, как и списка "на посадку".

"Зеленский сказал им, что нужен результат. При чем речь не шла о конкретных показателях: два министра, три губернатора и несколько топ-чиновников. Просто должны "ловить большую рыбу" в обозримые сроки", – говорит источник РБК-Украина в команде президента.

В начале сентября начал работу Высший антикоррупционный суд (ВАКС). Он занимается только делами, которые расследует НАБУ при процессуальном руководстве САП. До конца прошлого года суд получил 204 дела и уже вынес два приговора.

В профильном комитете Рады жалуются, что значительная часть коррупционных дел открыта по статье о недостоверном декларировании. Так, к примеру, прокуроры САП огласили обвинительные акты в отношении бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна, экс-главы Запорожской ОГА Константина Брыля и мэра Одессы Геннадия Труханова.

С другой стороны, за последние месяцы антикоррупционеры провели ряд громких операций. Бывший замсекретаря СНБО Олег Гладковский был задержан по делу о коррупции в оборонном секторе. Экс-нардеп и застройщик Максиму Микитась попал на скамью подсудимых в рамках расследования о квартирах для Нацгвардии. Народный депутат Ярослав Дубневич получил подозрение за схемы на "Укрзализныце".

Однако пока что ни одна "большая рыба" не села за решетку. Несмотря на объективные обстоятельства этот факт вызывает беспокойство на Банковой. Глава Офиса президента Андрей Богдан на встрече Зеленского с Холодницким и Сытником в конце октября намекнул, что сроки поджимают.

"Вся надежда общества на вас, на нас, на молодых, на те организации, которые создаются и перезагружаются сейчас. Эта надежда будет недолгой, они будут смотреть на нашу с вами совместную работу. И это – взаимная ответственность. Мы в наших дальнейших действиях зависим от вас, а вы – где-то от нашей поддержки", – отметил Богдан.

Публично президент не "нарезал задачи" для САП и НАБУ. Осенью от него лишь несколько раз прозвучало, что общество ждет результатов их совместной работы и обвинительных приговоров для топ-коррупционеров. О попытках негласно влиять на работу этих органов пока тоже доподлинно неизвестно.

"Зеленский не может по закону им ставить дедлайны. Не дай бог такая информация выльется где-то в медиа с подтвержденными фактами. Для стороны защиты это будет гарантия того, что дело является политическим. Я бы очень советовал президенту такого не делать. Но учитывая, что он дает поручения правительству, есть все шансы предполагать, что это имеет место", – говорит первый замглавы антикоррупционного комитета Рады Ярослав Юрчишин ("Голос").

Во фракции "Слуга народа" напротив уверяют, что команда Зеленского всячески помогает НАБУ и САП, не вмешиваясь в их работу. Среди примеров такой "помощи" называют октябрьский закон, по которому Нацбюро получило право на "прослушку". Правда она не заработала до сих пор.

"Потому что эти системы стоят денег. Мобильные операторы сразу предупреждали, что у них нет технической возможности передавать сигнал еще и "набушникам". НАБУ теперь пытается внести изменения в свой бюджет, чтобы им дали денег на организацию "прослушки", – уточняет информированный источник в монобольшинстве.

Время отчета

В понедельник, 3 февраля, профильный комитет Верховной рады собрался в помещении НАБУ на закрытое заседание с главными антикоррупционерами. По словам участников встречи, она имела скорее ознакомительный характер. Так оказалось, что некоторые новички в депутатском корпусе до сих пор не знают, какие дела подследственны этим органам.

Сам президент еще в конце сентября в видеоролике призвал украинцев звонить в НАБУ, если от них требуют взятку, предлагают "откат" или любую другую коррупционную схему. В результате горячая линия Бюро была перегружена сообщениями о преступлениях, которые не входят в его компетенцию.

"На закрытом заседании предварительно были озвучены цифры (по расследованиям, – ред.) и они удовлетворили членов комитета, но эта информация должна быть озвучена публично. Надеюсь, что результаты работы удовлетворят общество, поскольку большое количество громких фамилий и громких дел должны наконец получить справедливые приговоры", – говорит замглавы комитета Елена Мошенец ("Слуга народа").

Ранее нардеп Александр Дубинский опубликовал открытое обращение к президенту, призвав Зеленского уволить Сытника. Он напомнил, что в отношении директора НАБУ был вынесен обвинительный приговор, а его имя внесено в госреестр коррупционеров. С подобной риторикой перед заседанием выступил советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко.

"Надо идти тем депутатам, кому не безразлична судьба страны и "вжарить" этого негодяя по полной. Признанный судом коррупционер во главе антикоррупционного ведомства – это нонсенс", – написал он в Facebook, но позже удалил пост.

По словам участников заседания в НАБУ, Сытник заявил собравшимся, что он не коррупционер. Он якобы также намекнул, что судьи приняли по нему решение, к которому у них "не лежала душа".

Собеседники РБК-Украина в антикоррупционных кругах связывают кампанию против директора Нацбюро с рядом резонансных производств. В их числе называют дело о закупке рюкзаков для Нацгвардии, в котором фигурировал сын главы МВД Арсена Авакова, и расследование по "Приватбанку".

Накануне встречи с руководством САП и НАБУ бывший нардеп Игорь Мосийчук со ссылкой на свои источники сообщил, что Назар Холодницкий написал заявление об отставке. Однако сам он в комментарии РБК-Украина опроверг свой уход.

"Когда придет время уходить с должности, а оно придет рано или поздно, то точно не Мосийчук об этом сообщит. У меня заявление написано со 2 декабря 2015 года и я его уже показывал. Там без даты и имени Генерального (прокурора, – ред.)", – отметил руководитель САП.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка сообщил изданию, что об отставке Холодницкого ему ничего не известно. Однако полномочий главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры истекает 30 ноября. По информации РБК-Украина, ему уже начали искать замену. Среди кандидатов называют замглавы правоохранительного комитета Рады Сергея Ионушаса.

"Последние два года постоянно появляется информация, что кого-то из них нужно уволить. Тут нужно очень четко почитать закон. Пока что оснований, кроме личных заявлений, нет. Из того, что я услышал на встрече, ни Холодницкий, ни Сытник не планируют писать заявления об увольнении", – говорит нардеп Ярослав Юрчишин.

Зато оба они появятся на открытом слушании в антикоррупционном комитете 12 февраля. Там директор НАБУ представит отчет о работе своего ведомства. Потом Сытник и Холодницкий намерены лично ответить на все вопросы.

Уволить нельзя оставить

Уволить прокурора можно на основании решения квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП). Такая возможность уже была в ходе скандала с "прослушкой" Холодницкого. Но комиссия посчитала, что эта норма закона не распространяется на главу САП и ограничилась выговором.

Директор НАБУ может лишиться должности по результатам аудита. Соответствующая комиссия так и не смогла приступить к проверке при прошлой власти из-за недостатков в законодательстве. Хотя в ходе обострения в отношениях Банковой и Сытника тогдашняя коалиция предлагала дать Раде право уволить его без аудита.

В начале текущего года в парламенте появился законопроект №2714, который меняет правила проверки. Документ предлагает дать Кабмину полномочия формировать комиссию из трех членов, но по представлению международных доноров. Один аудитор должен появиться и у САП. Его назначает генпрокурор опять-таки по согласованию с донорами.

При этом результаты проверки теперь не дают права уволить сотрудников антикоррупционных органов. Если комиссия увидит в их действиях подозрения на дисциплинарное нарушении, то она передает свои выводы внутреннему контролю НАБУ или в КДКП. При наличии оснований могут быть оповещены и правоохранительные органы.

По факту, если законопроект будет принят, уволить глав САП и НАБУ станет куда сложнее. При этом в команде Зеленского уверяют что такой необходимости пока нет. Банковую позитивно впечатлило задержание людей, которые пытались за взятку главе Фонда госимущества назначить директора ОПЗ. Да и перемены в антикоррупционном блоке могут повлиять на переговоры с МВФ о новом транше.

Другой вопрос, что решение может быть принято, если в ближайшее время они так и не покажут "ощутимый результат": "Зеленский же сказал, что весна придет – сажать будем. На самом деле он очень щепетильно относится к своим обещаниям", – объясняет собеседник в президентской фракции.

На встрече с профильным комитетом Сытник и Холодницкий якобы заявили, что до конца года передадут в суд сотню дел. Резонансные кейсы ожидаются ближе к сентябрю. Но не факт, что такая скорость удовлетворит Офис президента. Особенно с учетом социологии, согласно которой усиления борьбы с коррупцией жаждут 45% опрошенных.

"Конфликт между Сытником и Холодницким сейчас не виден. Раньше они подкалывали друг друга, перебрасывались обвинениями. Сейчас выглядит так: "общая беда нас сплотила", – резюмирует источник в команде Зеленского.