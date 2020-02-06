Питання часу: чи загрожує відставка Ситнику і Холодницькому

Формально антикорупційний блок не входить в сферу контролю президента. За незалежність НАБУ і САП з моменту їх створення активно боролися західні партнери. На будь-які спроби минулої влади впливати на ці органи вони реагували досить різко. При цьому успішна боротьба з корупцією завжди була в списку вимог для одержання кредитів МВФ і фінансової допомоги від інших донорів.

НАБУ і САП змогли вистояти у протистоянні з Банковою та іншими правоохоронними органами, але в підсумку розсварилися між собою. Апогеєм стала "прослушка" Назара Холодницкого, яку детективи встановили в акваріумі його кабінету.

Справа стосувалася можливого "зливу" інформації главою САП фігурантам корупційних розслідувань. За підсумками публікації частини записів Холодницький відбувся доганою. Посольство США в Україні навесні минулого року заявило, що спеціалізований антикорупційний прокурор повинен бути замінений, але він залишився на посаді.

Після цього Генпрокуратура за підтримки поліції взялася за Артема Ситника. Йому закидають відпочинок у мисливському господарстві на Рівненщині, який він не вніс у декларацію. Суд визнав директора НАБУ винним в адміністративному порушенні, але це не є підставою для звільнення.

Прийшовши до влади, Володимир Зеленський дав зрозуміти, що дає "карт-бланш" на розслідування топ-корупції. Натомість він закликав директора НАБУ і главу САП "відповісти на очікування українців, які вимагають невідворотності покарання для корупціонерів".

"До кінця відносини Назара і Артема апріорі не можуть налагодитися. Але останнім часом вони значно заспокоїлися", – зазначає співрозмовник РБК-Украъна, знайомий із ситуацією.

Завдання А-команди

На другий тиждень президентства Зеленський провів зустріч з Холодницьким і Ситником. Їм пообіцяли незалежність і захист від будь-якого втручання, навіть якщо в поле зору антикорупціонерів потраплять представники нової команди. Конкретних дедлайнів нібито не звучало, як і списку "на посадку".

"Зеленський сказав їм, що потрібен результат. При чому мова не йшла про конкретні показники: два міністра, три губернатора і кілька топ-чиновників. Просто повинні "ловити велику рибу" в найближчі терміни", – говорить джерело РБК-Україна в команді президента.

На початку вересня розпочав роботу Вищий антикорупційний суд (ВАКС). Він займається тільки справами, які розслідує НАБУ при процесуальному керівництві САП. До кінця минулого року суд отримав 204 справи і вже виніс два вироки.

У профільному комітеті Ради скаржаться, що значна частина корупційних справ відкрита за статтею про недостовірне декларування. Так, наприклад, прокурори САП оголосили обвинувальні акти стосовно колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна, екс-голови Запорізької ОДА Костянтина Бриля і мера Одеси Геннадія Труханова.

З іншого боку, за останні місяці антикорупціонери провели низку гучних операцій. Колишній заступник секретаря РНБО Олег Гладковський був затриманий у справі про корупцію в оборонному секторі. Екс-нардеп і забудовник Максим Микитась потрапив на лаву підсудних у рамках розслідування про квартири для Нацгвардії. Народний депутат Ярослав Дубневич отримав підозру за схеми на "Укрзалізниці".

Однак поки що жодна "велика риба" не сіла за ґрати. Незважаючи на об'єктивні обставини, цей факт викликає занепокоєння на Банковій. Глава Офісу президента Андрій Богдан на зустрічі Зеленського з Холодницьким і Ситником в кінці жовтня натякнув, що терміни підтискають.

"Вся надія суспільства на вас, на нас, молодих, на ті організації, які створюються і перезавантажуються зараз. Ця надія буде недовгою, вони будуть дивитися на нашу з вами спільну роботу. І це – взаємна відповідальність. Ми в наших подальших діях залежимо від вас, а ви – десь від нашої підтримки", – зазначив Богдан.

Публічно президент не "нарізав завдання" для САП і НАБУ. Восени від нього лише кілька разів прозвучало, що суспільство чекає результатів їх спільної роботи і обвинувальних вироків для топ-корупціонерів. Про спроби негласно впливати на роботу цих органів поки теж достеменно невідомо.

"Зеленський не може за законом їм ставити дедлайни. Не дай бог така інформація виллється десь у медіа з підтвердженими фактами. Для сторони захисту це буде гарантія того, що справа є політичною. Я б дуже радив президенту такого не робити. Але враховуючи, що він дає доручення уряду, є всі шанси припускати, що це має місце", – говорить перший заступник голови антикорупційного комітету Ради Ярослав Юрчишин ("Голос").

У фракції "Слуга народу" навпаки запевняють, що команда Зеленського всіляко допомагає НАБУ і САП, не втручаючись в їх роботу. Серед прикладів такої "допомоги" називають жовтневий закон, за яким Нацбюро отримало право на "прослушку". Правда вона не запрацювала і досі.

"Тому що ці системи коштують грошей. Мобільні оператори відразу попереджали, що у них немає технічної можливості передавати сигнал ще й "набушникам". НАБУ тепер намагається внести зміни в свій бюджет, щоб їм дали грошей на організацію "прослушки", – уточнює інформоване джерело в монобільшості.

Час звіту

У понеділок, 3 лютого, профільний комітет Верховної ради зібрався в приміщенні НАБУ на закрите засідання з головними антикорупціонерами. За словами учасників зустрічі, вона мала швидше ознайомлювальний характер. Так виявилося, що деякі новачки в депутатському корпусі досі не знають, які справи підслідні цим органам.

Сам президент ще в кінці вересня у відеоролику закликав українців дзвонити в НАБУ, якщо від них вимагають хабар, пропонують "відкат" або будь-яку іншу корупційну схему. В результаті гаряча лінія Бюро була перевантажена повідомленнями про злочини, які не входять в його компетенцію.

"На закритому засіданні попередньо були озвучені цифри (розслідувань, – ред.), і вони задовольнили членів комітету, але ця інформація повинна бути озвучена публічно. Сподіваюся, що результати роботи задовольнять суспільство, оскільки велика кількість гучних прізвищ і гучних справ повинні нарешті отримати справедливі вироки", – говорить заступник голови комітету Олена Мошенець ("Слуга народу").

Раніше нардеп Олександр Дубинський опублікував відкрите звернення до президента, закликавши Зеленського звільнити Ситника. Він нагадав, що стосовно директора НАБУ був винесений обвинувальний вирок, а його ім'я внесено в держреєстр корупціонерів. З подібною риторикою перед засіданням виступив радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко.

"Треба йти тим депутатам, кому не байдужа доля країни і "вжарити" цього негідника по повній. Визнаний судом корупціонер на чолі антикорупційного відомства – це нонсенс", – написав він у Facebook, але пізніше видалив пост.

За словами учасників засідання в НАБУ, Ситник заявив присутнім, що він не корупціонер. Він нібито також натякнув, що судді прийняли рішення, до якого у них "не лежала душа".

Співрозмовники РБК-Україна в антикорупційних колах пов'язують кампанію проти директора Нацбюро з низкою резонансних проваджень. У їх числі називають справу про закупівлю рюкзаків для Нацгвардії, в якій фігурував син глави МВС Арсена Авакова, і розслідування по "Приватбанку".

Напередодні зустрічі з керівництвом САП і НАБУ колишній нардеп Ігор Мосійчук з посиланням на свої джерела повідомив, що Назар Холодницький написав заяву про відставку. Однак сам він в коментарі РБК-Україна спростував своє звільнення.

"Коли прийде час піти з посади, а він прийде рано чи пізно, то точно не Мосійчук про це повідомить. У мене заява написана з 2 грудня 2015 року і я її вже показував. Там без дати та імені Генерального (прокурора, – ред.)", – зазначив керівник САП.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка повідомив виданню, що про відставку Холодницького йому нічого не відомо. Однак повноваження голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури закінчуються 30 листопада. За інформацією РБК-Україна, йому вже почали шукати заміну. Серед кандидатів називають заступника правоохоронного комітету Ради Сергія Іонушаса.

"Останні два роки постійно з'являється інформація, що когось із них треба звільнити. Тут потрібно дуже чітко почитати закон. Поки що підстав, крім особистих заяв, немає. З того, що я почув на зустрічі, ні Холодницький, ні Ситник не планують писати заяви про звільнення", – говорить нардеп Ярослав Юрчишин.

Зате обидва вони з'являться на відкритому слуханні в антикорупційному комітеті 12 лютого. Там директор НАБУ повинен представити звіт про роботу свого відомства. Потім Ситник і Холодницький збираються особисто відповісти на всі питання.

Звільнити не можна залишити

Звільнити прокурора можна на підставі рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП). Така можливість вже була в ході скандалу з "прослушкою" Холодницького. Але комісія порахувала, що ця норма закону не поширюється на голову САП і обмежилася доганою.

Директор НАБУ може позбутися посади за результатами аудиту. Відповідна комісія так і не змогла приступити до перевірки за минулої влади через недоліки в законодавстві. Хоча в ході загострення у стосунках Банкової і Ситника тодішня коаліція пропонувала надати Раді право звільнити його без аудиту.

На початку поточного року в парламенті з'явився законопроект №2714, який змінює правила перевірки. Документ пропонує надати Кабміну повноваження формувати комісію з трьох членів, але за поданням міжнародних донорів. Один аудитор повинен з'явитися і у САП. Його призначає генпрокурор знову-таки за погодженням з донорами.

При цьому результати перевірки тепер не дають права звільнити співробітників антикорупційних органів. Якщо комісія побачить у їх діях підозри на дисциплінарне порушення, то вона передає свої висновки внутрішнього контролю НАБУ або в КДКП. При наявності підстав можуть бути сповіщені і правоохоронні органи.

За фактом, якщо законопроект буде прийнятий, звільнити голів САП і НАБУ буде куди складніше. При цьому в команді Зеленського запевняють, що такої необхідності поки немає. Банкову позитивно вразило затримання ділків, які намагалися за хабар голові Фонду держмайна призначити директора ОПЗ. Та й зміни в антикорупційному блоці можуть вплинути на переговори з МВФ про новий транш.

Інше питання, що рішення може бути прийнято, якщо найближчим часом вони так і не покажуть "відчутний результат": "Зеленський же сказав, що весна прийде – садити будемо. Насправді він дуже педантично ставиться до своїх обіцянок", – пояснює співрозмовник в президентській фракції.

На зустрічі з профільним комітетом Ситник і Холодницький нібито заявили, що до кінця року передадуть в суд сотню справ. Резонансні кейси очікуються ближче до вересня. Але не факт, що така швидкість задовольнить Офіс президента. Особливо з урахуванням соціології, згідно з якою посилення боротьби з корупцією жадають 45% опитаних.

"Конфлікту між Ситником і Холодницьким зараз не видно. Раніше вони підколювали один одного, перекидалися звинуваченнями. Зараз виглядає так: "загальна біда нас згуртувала", – резюмує джерело в команді Зеленського.