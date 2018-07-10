Вопрос ЦИК возвращен в повестку дня Рады в четверг, - Герасимов

По вопросу обновления ЦИК сейчас продолжаются консультации

Вопрос обновления Центральной избирательной комиссии (ЦИК) возвращен в повестку дня Верховной рады в четверг. Об этом сообщил народный депутат, председатель фракции "Блок Петра Порошенко", передает корреспондент РБК-Украина.

"Вы знаете о принципиальной позиции нашей фракции. Мы добились, что вопрос обновления ЦИК возвращен в повестку дня в четверг. Продолжаются консультации", - сообщил Герасимов.

Напомним, ранее замглавы фракции Алексей Гончаренко отметил, что в случае рассмотрения вопроса обновления Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в четверг народные депутаты от БПП на этой неделе будут принимать участие в голосованиях.

РБК-Украина, ссылаясь на источник, сообщало, что фракция хотела провести в новый состав Центризбиркома 7-8 своих человек.

5 июля фракция БПП объявила, что прекращает свою работу в зале до рассмотрения вопроса обновления ЦИК.

Заместитель главы парламента Оксана Сыроид заявляла, что консультации по вопросу обновления Центризбиркома должны быть проведены с участием президента.