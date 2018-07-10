Питання ЦВК повернуто до порядку денного Ради у четвер, - Герасимов

З питання оновлення ЦВК зараз тривають консультації

Питання оновлення Центральної виборчої комісії (ЦВК) повернуто до порядку денного Верховної ради у четвер. Про це повідомив народний депутат, голова фракції "Блок Петра Порошенка", передає кореспондент РБК-Україна.

"Ви знаєте про принципову позицію нашої фракції. Ми добилися, що питання оновлення ЦВК повернуто до порядку денного у четвер. Продовжуються консультації", - повідомив Герасимов.

Нагадаємо, раніше заступник голови фракції Олексій Гончаренко зазначив, що в разі розгляду питання оновлення Центральної виборчої комісії (ЦВК) у четвер народні депутати від БПП на цьому тижні будуть брати участь в голосуваннях.

РБК-Україна, посилаючись на джерело, повідомляло, що фракція хотіла провести в новий склад Центрвиборчкому 7-8 своїх людей.

5 липня фракція БПП оголосила, що припиняє свою роботу в залі до розгляду питання оновлення ЦВК.

Заступник глави парламенту Оксана Сироїд заявляла, що консультації з питання оновлення Центрвиборчкому повинні бути проведені за участю президента.