БПП прекратила работу в сессионном зале до дополнительных консультаций

Такое решение связано с отказом парламента голосовать за новый состав ЦИК

Фракция "Блок Петра порошенко" (БПП) прекратила сегодня свою работу до дополнительных консультаций. Об этом сообщила представитель президента в Верховной раде, народный депутат от БПП Ирина Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Один тот факт, что всеми группами парламента были проведены все консультации, все кандидаты были согласованы, говорит об одном: отдельные фракции парламента не готовы к обновлению ЦИК. А следовательно, не готовы к тому, чтобы наши избиратели имели право обеспечения честных выборов на следующих выборах президента и парламента, который должен состояться весной, и, соответственно, осенью 2019-го года. Поэтому, исходя из этой позиции, фракции БПП прекращает работу сегодня до дополнительных консультаций", - заявила Луценко.

"Считаем, что не имеет права ни один законопроект, который был поставлен сегодня на голосование рассматриваться, пока нашим избирателям не будет обеспечено право на честные выборы", - добавила она.

Напомним, ранее сообщалось, что фракция "Блок Петра Порошенко" сегодня, 5 июля, приняла решение на своем заседании о том, что не будет голосовать за любые решения в случае не поддержки вопрос Центральной избирательной комиссии в зале.

Отметим, что парламент отказался голосовать по вопросу обновления Центральной избирательной комиссии.