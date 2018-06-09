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В Конгрессе США обсудят вопрос строительства "Северного потока-2" в конце июня

НовостиПолитика    09.06.2018 - 12:44
Фото: Андрей Парубий (rada.gov.ua)
Фото: Андрей Парубий (rada.gov.ua)

"Северный поток-2" будет обсуждаться с участием глав парламентов пяти стран

В Конгрессе США 27 июня вопрос строительства российского газопровода "Северный поток-2" будет обсуждаться с участием глав парламентов пяти стран. Об этом заявил председатель Верховной рады Андрей Парубий во время межпарламентской конференции "Украина-Грузия-Молдова", передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в июне запланирована его встреча со спикером палаты представителей Конгресса США Полом Райном.

"В конце месяца я буду в Вашингтоне, где будет проведена встреча с Райаном, а также со спикерами Грузии, Литвы, Молдовы и, надеюсь, Польши. Одной из тем обсуждения будет вопрос недопущения реализации проекта "Северный поток-2", - заявил Парубий.

Напомним, 7 июня министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России опубликовало разрешение для компании Nord Stream 2 AG на постройку российского участка газопровода "Северный поток-2". Отметим, что для строительства газопровода осталось получить разрешение от Дании. Швеция, Германия и Финляндия согласились на строительство "Северного потока-2".

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Теги публикации: Андрей Парубий, Соединенные Штаты Америки, Северный поток-2  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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