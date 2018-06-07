Минстроительства РФ разрешило постройку российской части "Северного потока-2"

В настоящий момент идет процесс получения разрешения в Дании

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России опубликовало разрешение для компании Nord Stream 2 AG на постройку российского участка газопровода "Северный поток-2". Об этом информирует пресс-центр компании.

"Работы по практической реализации проекта в рамках полученного разрешения будут начаты в ближайшее время с учетом природоохранных аспектов, в соответствии с заключением государственной экологической экспертизы", - говорится в заявлении.

Для реализации проекта Nord Stream 2 нужно получить в РФ два основных разрешения. Вторым этапом будет получение разрешения от Федеральной службы по надзору в сфере природопользования на "строительство подводных трубопроводов в территориальном море РФ".

"Ожидается, что разрешение будет выдано в ближайшее время", - отметили в компании.

В компании добавили, что в настоящий момент идет процесс получения разрешения в Дании.

"Получены полные комплекты разрешений на строительство и эксплуатацию планируемого газопровода в Германии, Финляндии и Швеции", - заявили в пресс-службе.

Напомним, "Газпром" обратился в швейцарский суд из-за ареста активов в Нидерландах из-за иска НАК "Нафтогаз".



