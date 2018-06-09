У Конгресі США обговорять питання будівництва "Північного потоку-2" в кінці червня

"Північний потік-2" буде обговорюватися за участю глав парламентів п'яти країн

У Конгресі США 27 червня питання будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" буде обговорюватися за участю глав парламентів п'яти країн. Про це заявив голова Верховної ради Андрій Парубій під час міжпарламентської конференції "Україна-Грузія-Молдова", передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, в червні запланована його зустріч зі спікером палати представників Конгресу США Полом Райном.

"В кінці місяця я буду у Вашингтоні, де буде проведена зустріч з Райаном, а також зі спікерами Грузії, Литви, Молдови і, сподіваюся, Польщі. Однією з тем обговорення буде питання недопущення реалізації проекту "Північний потік-2", - заявив Парубій.

Нагадаємо, 7 червня міністерство будівництва та житлово-комунального господарства Росії опублікувало дозвіл для компанії Nord Stream 2 AG на будівництво російського ділянки газопроводу "Північний потік-2". Зазначимо, що для будівництва газопроводу залишилося отримати дозвіл від Данії. Швеція, Німеччина і Фінляндія погодилися на будівництво "Північного потоку-2".