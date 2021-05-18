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Вопрос санкций против Коломойского не стоит на повестке дня, - источник

Автор: Владислав Красинский, Олег Черныш, Игорь Литвиненко

В Украине пока не стоит вопрос введения санкций против олигарха Игоря Коломойского. Также в Офисе президента считают несколько преувеличенными проблемы Коломойского с американским правосудием.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Олигарх в окружении. Как Коломойский теряет влияние и что ему грозит в Украине".

"Так все говорят, как будто его уже ФБР разыскивает. А это не так. Там идет нормальный юридический процесс, продолжаются суды, он в них участвует", - отметил источник издания в команде президента Владимира Зеленского.

Он добавил, что на среднесрочной повестке нет и вопроса санкций против днепровского олигарха со стороны Украины.

"Это возможно только в том случае, если будут очень серьезные основания и неопровержимые доказательства", - уточнил собеседник.

Напомним, в апреле сотрудники СБУ пришли в бизнес-центр, где находится офис Игоря Коломойского в Киеве.

После этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что борьба с олигархами в Украине сравнима с "обезвреживанием атомной бомбы".

Отметим, в начале марта США ввели санкции против Коломойского из-за обвинения в коррупционных преступлениях.

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