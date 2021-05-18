Олигарх в окружении. Как Коломойский теряет влияние и что ему грозит в Украине

Команда власти ищет возможность ограничить влияние олигархов на украинскую политику и экономику. Игорь Коломойский по ряду причин может стать одним из самых сложных примеров такой "деолигархизации". Как обстоят дела у одного из богатейших людей страны к концу второго года президентства Владимира Зеленского и что его ждет – ниже в материале РБК-Украина.

Два года назад Игорь Коломойский с триумфом вернулся в Украину. Президентство Петра Порошенко подошло к концу, а вместе с ним и вынужденная ссылка одного из богатейших людей страны. На тех выборах совладелец группы "Приват" сделал ставку не так на одного из кандидатов, как против действующего главы государства. Что не помешало ему, по собственному признанию, принимать поздравления с победой Владимира Зеленского.

Публично олигарх открещивался от приписываемого влияния на новую украинскую власть. Но в своих комментариях и многочисленных интервью он нередко "угадывал" будущие кадровые назначения на ключевые посты в государстве, а также давал прогнозы и оценки, которые не могли не беспокоить международных партнеров. К примеру, Коломойский говорил, что Украине нужно объявить дефолт, а войну на Донбассе называл "гражданским конфликтом".

На первых порах Владимир Зеленский и его команда старались лишний раз не комментировать перспективы олигарха при новой власти. Но чем сильнее Коломойский привязывал себя в публичной повестке к Зе-команде, тем резче и однозначнее становилась ее ответная позиция.

Принятие "антиколомойского" банковского закона год назад стало своего рода "водоразделом". Как в отношениях власти с совладельцем группы "Приват", так и внутри правящей фракции "Слуга народа" (СН), где лояльность Коломойскому на тот момент демонстрировали несколько десятков депутатов.

Меньше года спустя государство сменило менеджмент на "Центрэнерго", убрав оттуда людей, которых называют близкими к олигарху. А затем последовали и уголовные дела о коррупции на предприятии, ниточки в которых привели силовиков прямиком в киевский офис Коломойского. Параллельно он попал в поле зрения американского правосудия и даже оказался под санкциями Госдепартамента США.

Но несмотря на все это, Коломойский сохраняет влияние не только в отедельных отраслях украинской экономики, но и в политике и медиапространстве. Более того, в последнем рейтинге украинского Forbes он поднялся с восьмой на четвертую ступень, увеличив свое состояние до 1,8 млрд долларов.

Знаки внимания

Вечером в четверг, 22 апреля, СБУ и киевская прокуратура провели обыски в офисном центре "Миллениум" в центре Киева. Там находятся приемные народных депутатов, которых называют близкими к Игорю Коломойскому, и офис самого олигарха. Силовики изъяли электронные носители информации и документы.

В Службе безопасности отметили, что обыски касались растрат на ПАО "Центрэнерго". Госкомпания якобы продавала электроэнергию на 20-30% дешевле себестоимости. По мнению следователей, ущерб предприятия составил почти 225 млн гривен.

Основным покупателем в этой схеме была компания "Юнайтед Энерджи" – влияние на которую приписывают олигарху Игорю Коломойскому, хотя сам он эту связь отрицает. Эта фирма почти сразу после смены власти в 2019 году стала крупным игроком на рынке поставок газа и электричества.

Силовики ведут расследование из-за схем на "Центрэнерго" (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

К примеру, компания закупала газ у "Укрнафты", миноритарным акционером которой значится Коломойский, и продавала его по более высокой цене "Центрэнерго". Электричество, купленное у "Центрэнерго" по низким ценам, по данным следствия, фирма-посредник продавала горно-обогатительным предприятиям и заводам из орбиты все того же Коломойского.

Примечательно, что эту схему еще с июня прошлого года расследует Национальное антикоррупционное бюро. По его версии, должностные лица ПАО "Центрэнерго" в период 2019-2020 годов заключили в пользу фирм "Юнайтед Энерджи", "Синтез Ойл", "Нефть Форс", "Азонекс", "Рекорд Систем" заведомо убыточные договоры на приобретение угля, природного газа и реализацию электроэнергии.

Именно в рамках этого дела детективы бюро еще осенью 2020 года проводили обыски в "Центрэнерго" и у руководителей "Юнайтед Энерджи". Кроме того, НАБУ расследует возможную причастность компании к закупке ресурса у "Энергоатома" по заниженным ценам и к завладению средствами "Укрзализныци" при поставке ей электричества по завышенным.

Если связь "Юнайтед Энерджи" с Коломойским на данном этапе процессуально доказать достаточно сложно, то непосредственно действия бизнесмена НАБУ и САП исследуют в рамках других уголовных дел. Одно из них касается вывода 5 млрд долларов из ПриватБанка, а второе – хищений на ПАО "Укрнафта".

Впрочем, источник РБК-Украина в антикоррупционных органах отметил, что о вручении подозрений Коломойскому в рамках этих уголовных дел говорить еще рано. "Дела еще на стадии расследования, отправлены международно-правовые поручения, назначены экспертизы. Говорить о вручении подозрения преждевременно", – отметил собеседник издания.

Кроме украинских, пристальное внимание на опального олигарха обратили и американские правоохранители. Так, в августе 2020 года Министерство юстиции США заявило, что будет требовать конфискации двух офисных центров в Луисвилле и Далласе, якобы принадлежащих фирмам Коломойского. Общая стоимость этих зданий около 70 млн долларов.

Американское следствие полагает, что они были приобретены на преступные средства, выведенные из ПриватБанка. Таким образом, в рамках борьбы с отмыванием доходов американская Фемида рассматривает вопрос конфискации имущества Коломойского на территории этой страны.

При этом расследование ФБР в отношении олигарха все еще продолжается. Более того, в начале марта текущего года Госдеп США и вовсе ввел против него санкции. Основание – "причастность к коррупции" в Украине.

"Я также хочу выразить обеспокоенность текущими бесконечными попытками Коломойского подорвать демократические процессы и институты в Украине, что представляет серьезную угрозу для ее будущего", – отметил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен (фото: Chris J Ratcliffe/Getty Images)

Введенные санкции лишают Игоря Коломойского и его семью права на въезд в США. Примечательно, что через несколько часов после этой новости Офис президента Украины (ОП) поблагодарил международных партнеров "за помощь в борьбе с олигархами". Хотя в заявлении не было ни имен, ни определения этой "помощи".

Разделение имущества

Интересно, что ни один из десятка опрошенных изданием собеседников, близких к нынешней власти и днепровскому олигарху, не захотел, чтобы его имя фигурировало в материале. На вопросы РБК-Украина не захотел отвечать и сам Игорь Коломойский.

"С Банковой отношений у него нет. Они плохие, поэтому их нет", – так информированный источник описал изданию текущий статус контактов совладельца группы "Приват" с президентом и его окружением.

Собеседник РБК-Украина в руководстве "Слуги народа" заверил, что ряд недружественных действий власти в отношении Коломойского в последнее время – к примеру, обыски в "Миллениуме" – не является частью продолжительного плана по "удушению" олигарха.

"Где-то сигнал самому ИВК (Игорю Валерьевичу Коломойскому, – ред.) передается, где-то – сигнал нашим западным друзьям. И такие маневры и дальше будут продолжаться", – заявил источник издания.

Впрочем, сам Коломойский, по словам того же собеседника, воспринимает ситуацию более настороженно. В частности, показательной стала история с исключением из фракции "Слуга народа" известного представителя группы депутатов, которых связывают с Коломойским – Александра Дубинского. Якобы олигарх считает, что в той ситуации Владимир Зеленский "выбрал сторону американцев" – и опасается, что такой же выбор в перспективе он может сделать, если речь зайдет о более серьезных вещах.

Президент Украины Владимир Зеленский (фото: Sean Gallup/Getty Images)

Симптоматично, что "выдавливание" Коломойского из государственных предприятий и вопросы к его бизнесу в Украине активизировались этой зимой, что совпало по времени с приходом на пост президента США Джо Байдена. При этом нельзя выделить один момент, когда начался этот процесс, он скорее походит на планомерную работу на разных фронтах с редкими вспышками публичного интереса.

Кроме смены руководства "Центрэнерго" и обысков, на направлениях, в которых расположен интерес Коломойского, с начала года произошло еще несколько знаменательных событий. Так, в конце марта автозаправки группы "Приват" получили штраф в размере 4,7 млрд гривен от Антимонопольного комитета. АМКУ установил, что около 1625 АЗС под разными брендами (почти 25% по всей стране) вступили в сговор и согласованно устанавливали цены в неконкурентных условиях.

А Юрий Витренко после возвращения в "Нафтогаз Украины" предложил объединить госактивы по переработке нефти – добытчика "Укрнафту" и переработчика "Укртатнафту" (Кременчугский НПЗ) – в одну компанию. В обеих на данный момент существенный пакет акций контролируют структуры, аффилированные с Коломойским. Ему Витренко предлагает "удовлетвориться статусом миноритарного акционера", получая дивиденды.

"Общий лейтмотив заключается в том, чтобы не уступать что-то господину Коломойскому, а наоборот занимать более жесткую позицию ко всем олигархам, в частности, к Коломойскому относительно той же "Укрнафты" и "Укртатнафты". И таким путем обеспечивать как экономическую эффективность работы активов, так и национальные интересы", – добавил он.

При этом большинство опрошенных РБК-Украина источников с обеих сторон малопубличного конфликта власти с олигархом признают, что в ближайшее время лично Коломойскому ничего не грозит. По их словам, силовики в "спокойном режиме" ведут ряд производств по связанным с ним компаниям и намерены довести их до логического финала. Впрочем сам олигарх в делах правоохранителей не фигурирует.

Хотя практика показывает, что в отдельных случаях нынешняя власть может прибегать и к внесудебным механизмам "для защиты национальной безопасности и интересов". Эта расплывчатая формулировка уже позволила СНБО и Зеленскому наложить санкции на лиц, которых на Банковой назвали причастными к контрабанде, криминальных авторитетов и "воров в законе", а также на Виктора Медведчука и его ближайшее окружении. Именно с него, по словам президента, началась деолигархизация в Украине.

Заседение Совета национальной безопасности и обороны Украины (фото: president.gov.ua)

Также уже опробован механизм лишения украинского паспорта отдельных фигурантов санкционного списка. Формальная причина – наличие у них гражданства других государств. Сам Коломойский еще в 2014 году признался, что является подданным трех стран: Украины, Израиля и Кипра. Это может стать основанием для лишения его гражданства и, в случае необходимости, выдачи в США в рамках открытых против него уголовных дел.

Но источник РБК-Украина в команде Зеленского утверждает, что на данный момент такая задача не стоит. Более того, по его словам, проблемы Коломойского с американским правосудием несколько преувеличены. "Так все говорят, как будто его уже ФБР разыскивает. А это не так. Там идет нормальный юридический процесс, продолжаются суды, он в них участвует", – отметил источник.

Он добавил, что на среднесрочной повестке нет и вопроса санкций против днепровского олигарха со стороны Украины. "Это возможно только в том случае, если будут очень серьезные основания и неопровержимые доказательства", – уточнил собеседник.

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"Если Коломойского будут загонять, то он, конечно, будет воевать. Медийно и политически", – сказал хорошо знакомый с ним собеседник РБК-Украина.

Какие инструменты есть у совладельца группы "Приват" в этой войне?

Прежде всего медиахолдинг "1+1" – один из крупнейших и самых влиятельных в стране. В разное время его усилиями уничтожался рейтинг не только условно рядовых политиков уровня Олега Ляшко или Михеила Саакашвили, но и прошлого президента Петра Порошенко. Так, в том числе, на одноименном телеканале выходил сериал "Слуга народа" и транслировалось новогоднее обращение Владимира Зеленского, когда он заявил, что будет выдвигаться на пост главы государства.

Одна из главных инициатив президента последнего времени – "закон об олигархах" – может касаться и вывода крупных медиа из-под прямого влияния олигархов. По задумке, тогда они не смогут использовать телеканалы для продвижения своих интересов в других отраслях и борьбы с неугодными политиками. Юридическая сторона вопроса станет понятна уже на этой неделе, когда, по информации РБК-Украина, будет представлен черновик законопроекта.

Что касается политического влияния Коломойского, то оно зиждется в основном на лояльных ему депутатах Верховной рады. Одно время в их число записывали до полусотни нардепов, в том числе и во фракции "Слуга народа". Однако собеседники издания в монобольшинстве утверждают, что в свете последних событий их ряды начали редеть. "Они сейчас сильно не в форме, уже человек пять откололись", – уточнил один из них.

Те же, кто остался, обычно уже не создают таких проблем при важных голосованиях, как это нередко бывало ранее. Вероятно, свою роль сыграли и беседы, которые с этими депутатами в начале года проводили на Банковой. Там их призывали определиться, чьи интересы они в первую очередь отстаивают: олигарха либо президента.

С начала года позиции Игоря Коломойского как за границей, так и на внутренних фронтах – методично расшатываются. Опыт 2015 года, когда днепровский олигарх приехал под "Укртранснафту" защищать лояльный ему менеджмент, показывает, что в борьбе за сохранение своего влияния он может зайти далеко.

Как-то один из его бизнес-партнеров сказал, что Коломойского в бизнесе интересуют не деньги, а "игра". В ответ на это в окружении Зеленского РБК-Украина парировали: "а президент "играет" в государство". Так что теперь вопрос по большей мере в том, удовлетворят ли все стороны новые правила игры, которые уже вскоре заложит, в том числе упомянутый "закон об олигархах".