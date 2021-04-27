Кулеба о Коломойском: бороться с олигархами в Украине - это как разбирать атомную бомбу

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сравнил борьбу с олигархами в Украине с "обезвреживанием атомной бомбы". Такое мнение он высказал, комментируя расследование в Украине против олигарха Игоря Коломойского.

Об этом Кулеба сказал в эфире программы BBC HARDtalk .

Кулеба подчеркнул, что на протяжении последних месяцев был принят ряд решений относительно лиц, причастных к масштабной коррупции. Среди них есть люди, связанные с Коломойским.

"Некоторые партнеры Коломойского были официально обвинены в участии в коррупционных схемах. Раньше такого не случалось и это произошло при правлении Зеленского. И этот факт говорит сам за себя", - сказал министр.

В то же время, он подчеркнул, что ему не хватает полномочий комментировать продолжающиеся расследования.

"Говорить об этом должны правоохранительные органы. Но бороться с олигархами в Украине - это как разбирать атомную бомбу. Перережете не тот дротик - и она взорвется. Но ее нужно разобрать. И найти систематическое решение этой проблемы", - убежден глава МИД.

Также Кулеба добавил, что Зеленский предложил принять закон об олигархах, который основывается на подходах американского антитрастового закона, "чтобы принести больше конкуренции и справедливости на украинские рынки".