Питання санкцій проти Коломойського не стоїть на порядку денному, - джерело

В Україні поки не стоїть питання введення санкцій проти олігарха Ігоря Коломойського. Також в офісі президента вважають дещо перебільшеними проблеми Коломойського з американським правосуддям.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Олігарх в оточенні. Як Коломойський втрачає вплив і що йому загрожує в Україні".
"Так всі кажуть, ніби його вже ФБР розшукує. А це не так. Там йде нормальний юридичний процес, тривають суди, він в них бере участь", - зазначило джерело видання в команді президента Володимира Зеленського.
Він додав, що на середньостроковому порядку немає і питання санкцій проти Дніпровського олігарха з боку України.
"Це можливо тільки в тому випадку, якщо будуть дуже серйозні підстави і незаперечні докази", - уточнив співрозмовник.
Нагадаємо, у квітні співробітники СБУ прийшли в бізнес-центр, де знаходиться офіс Ігоря Коломойського в Києві.
Після цього міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що боротьба з олігархами в Україні порівнянна з " знешкодженням атомної бомби".
Зазначимо, на початку березня США ввели санкції проти Коломойського через звинувачення в корупційних злочинах.