Питання санкцій проти Коломойського не стоїть на порядку денному, - джерело

В Україні поки не стоїть питання введення санкцій проти олігарха Ігоря Коломойського. Також в офісі президента вважають дещо перебільшеними проблеми Коломойського з американським правосуддям.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Олігарх в оточенні. Як Коломойський втрачає вплив і що йому загрожує в Україні".

"Так всі кажуть, ніби його вже ФБР розшукує. А це не так. Там йде нормальний юридичний процес, тривають суди, він в них бере участь", - зазначило джерело видання в команді президента Володимира Зеленського.

Він додав, що на середньостроковому порядку немає і питання санкцій проти Дніпровського олігарха з боку України.

"Це можливо тільки в тому випадку, якщо будуть дуже серйозні підстави і незаперечні докази", - уточнив співрозмовник.